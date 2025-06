Recover en TextileGenesis testen traceerbaarheid van gerecycled katoen

Het Spaanse Recover, producent van gerecycled katoen, is een pilot gestart met TextileGenesis, het Franse traceerbaarheidsplatform van technologiebedrijf Lectra. Samen testen ze hoe gerecyclede katoen- en polykatoenvezels van Recover digitaal gevolgd kunnen worden van vezel tot eindproduct. Dankzij de Fibercoin-technologie krijgt elke kilo materiaal een uniek digitaal token dat de herkomst vastlegt.

Samenvatting Recover werkt samen met TextileGenesis om de traceerbaarheid van gerecyclede katoen- en polykatoenvezels te testen met behulp van digitale tokens.

Deze pilot sluit aan bij de GRS-certificering en toekomstige EU-wetgeving zoals het Digital Product Passport, wat de circulaire claims ondersteunt.

Recover en TextileGenesis onderzoeken de mogelijkheden voor een bredere toepassing van deze traceerbaarheidstechnologie in de wereldwijde toeleveringsketen.

Deze samenwerking is in lijn met de GRS-certificering (Global Recycled Standard) en aankomende wetgeving zoals het EU Digital Product Passport. “Traceerbaarheid speelt een cruciale rol in het onderbouwen van circulaire claims en het voorbereiden op regelgeving,” zegt Orsolya Janossy, Senior Sustainability Manager bij Recover.

Recover en TextileGenesis onderzoeken de mogelijkheden voor een bredere toepassing van deze technologie in de wereldwijde toeleveringsketen.

Recover werd in 1914 opgericht in Spanje als textielbedrijf. Sinds 1947 houdt het bedrijf zich bezig met het verwerken van afvaltextiel tot garens. Het bedrijf wordt momenteel ondersteund door investeerders als Goldman Sachs en Fortress Investment Group, en werkte reeds samen met modebedrijven zoals Primark en C&A.

TextilleGenesis is in 2018 opgericht door Amit Gautam. Het bedrijf stelt modemerken en duurzame textielproducenten in staat om textiel digitaal te volgen – van vezel tot retail. Vorige maand werd Gautam benoemd tot lid van het uitvoerend comité van moederbedrijf Lectra. Klanten van TextilleGenesis zijn onder andere Kering, H&M en Ermenegildo Zegna.