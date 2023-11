Reflaunt en SuperCircle kondigen gezamenlijk aanbod voor tweedehands kleding en recycling aan

Lissabon - Reflaunt, de technologische oplossing voor tweedehands kleding die onder andere wordt gebruikt door Altuzarra, Balenciaga en Net-A-Porter, gaat samenwerken met recyclingplatform voor modetextiel SuperCircle.

De samenwerking werd officieel aangekondigd tijdens een podiumpresentatie op Web Summit, het grootste tech-congres in Lissabon, op donderdag, door SuperCircle mede-oprichter en CEO Chloe Marie Songer en Reflaunt mede-oprichter en CEO Stephanie Crespin.

Het gezamenlijke aanbod omvat een naadloos proces voor consumenten om hun producten door te verkopen via de website van het merk, waarbij Reflaunt de verkoop van tweedehands kleding afhandelt en SuperCircle de recycling regelt van artikelen die niet geschikt zijn voor doorverkoop.

Deze samenwerking is bedoeld om de kloof tussen de detailhandel en recycling te overbruggen door een uitgebreide service te bieden waarmee klanten hun artikelen gemakkelijk kunnen doorverkopen, ongeacht het merk of de staat waarin ze verkeren, en die ervoor zorgt dat producten die niet geschikt zijn voor doorverkoop op efficiënte wijze worden gerecycled.

Reflaunt SuperCircle samenwerking. Credits: SuperCircle Reformation Shoe Recycling, credits SuperCircle

De integratie van de wederverkoop- en recyclingservices is ontworpen om het proces voor merken en consumenten te vereenvoudigen en een one-stop oplossing te bieden die duurzaamheid en economische waarde maximaliseert.

"Dit werd mogelijk gemaakt door Reflaunt's beslissing om af te stappen van peer-to-peer wederverkoopmodellen, waarbij consumenten hun eigen aanbieding creëren en wachten op een verkoop om hun beloning te ontvangen, en in plaats daarvan te investeren in "beheerde" modellen die consumenten het gemak bieden om hun items naar Reflaunt te sturen. Eenmaal in Reflaunt's logistieke hub, wordt elk item gesorteerd voor wederverkoop of recycling en op de juiste manier verwerkt," legde Reflaunt's VP van brand partnerships, Sofia Gazzotti, verder uit toen haar dit per e-mail werd gevraagd.

Reflaunt en SuperCircle zijn klaar om te beginnen met de gezamenlijke inspanningen voor wederverkoop en recycling. De bedrijven werken actief samen om een allesomvattende oplossing te bieden voor merken en consumenten in de mode-industrie, waarbij uitdagingen op het gebied van circulaire mode, textielafval en duurzaamheid worden aangepakt. Het initiatief is nu officieel, met een aantal partners "in the works".

Zowel SuperCircle als Reflaunt hebben in de afgelopen maanden of het afgelopen jaar financiering gevonden om hun groei en operationele uitbreiding te ondersteunen, met een focus op het aannemen van nieuwe merken en het vergroten van hun mogelijkheden om producten te verwerken.

Reflaunt x SuperCircle samenwerking. Credits: SuperCircle sorting bins, credit SuperCircle

Reflaunt en SuperCircle bundelen krachten

Over SuperCircle

SuperCircle is een in New York gevestigd logistiek platform voor textielrecycling, opgericht door Chloe Marie Songer en Stuart Ahlum. De wortels van SuperCircle gaan terug tot Thousand Fell, een circulair sneakermerk dat in 2019 werd gelanceerd. Gericht op duurzaamheid, zette Thousand Fell een closed-loop systeem op waarbij klanten sneakers inleveren voor recycling, waarbij ze korting krijgen op hun volgende aankoop.

"Binnen zes maanden na de lancering van de circulaire sneakerproductlijn realiseerden we ons dat de grotere kans eigenlijk lag in de logistiek en infrastructuur voor recycling in de hele industrie, die echt ontbreekt om circulariteit vandaag de dag werkelijkheid te laten worden", legde Songer uit op het Web Summit-podium. "Dus dat is wat we nu aan het bouwen zijn, een infrastructuur voor inzameling, identificatie en sortering van textielafval."

Het platform dient als een cruciale brug tussen de retail en de afvalverwerkingssector, waardoor de kringloop effectief wordt gesloten en post-consumer kledingafval wordt aangepakt. De gebruiksvriendelijke aanpak van Supercircle stroomlijnt de integratie en de acceptatie door klanten, waardoor merken hun recyclingprogramma's kunnen invoeren.

SuperCircle oprichters Chloe Marie Songer en Stuart Ahlum Credits: SuperCircle

De start-up haalde eerder dit jaar 7 miljoen dollar op. Merkpartners van SuperCircle zijn onder andere Reformation, ALC en Uniqlo US.

Sacher zei dat ze momenteel actief zijn in Noord-Amerika (Canada, de VS en Mexico) en van plan zijn om volgend jaar uit te breiden naar Europa.

Over Reflaunt

Reflaunt, mede opgericht door Stéphanie Crespin, Philippe Benedetti en Felix Winckler, positioneert zichzelf als een B2B-oplossing en biedt technologie en infrastructuur om merken en retailers een naadloze wederverkoopervaring te bieden aan hun klanten. Reflaunt opereert onder een Resale-as-a-Service (RaaS) model en heeft de aandacht getrokken voor haar unieke aanpak.

Reflaunt biedt directe consignatieopties en beperkte inruilmogelijkheden aan consumenten via haar conciërgeservice, maar de primaire drijfveer van haar activiteiten ligt in strategische partnerschappen met gerenommeerde merken. Bekende partners zijn Altuzarra, Balenciaga, Net-A-Porter, Harvey Nichols en The Outnet.

Reflaunt Altuzarra Credits: Reflaunt

Hoe werkt het? Crespin liet de demo van Altuzarra (Archief) zien tijdens de Web Summit talk, een merkpartner die ervoor kiest om tweedehands kleding direct op zijn website te plaatsen. Voor consumenten is het proces gebruiksvriendelijk - het toevoegen van een tweedehands item bestaat uit het toevoegen van het productnummer, waarbij foto's en productinformatie naadloos worden aangeleverd door Reflaunt. Consumenten hoeven alleen de maat en conditie op te geven. Daarna wordt het kledingstuk verzonden naar Reflaunt, waar het wordt geverifieerd in magazijnen. Het item wordt vervolgens genoteerd voor wederverkoop via het uitgebreide wereldwijde netwerk van Reflaunt, waaronder platforms zoals Vestiaire Collective en Poshmark. Klanten ontvangen in ruil daarvoor een tegoedbon.

Reflaunt haalde vorig jaar 11 miljoen dollar op in een Serie A-financieringsronde.

16 November 2023; Deelnemers tijdens Web Summit 2023 op Altice Arena in Lisbon, Portugal. Credits: Foto door Sam Barnes/Web Summit via Sportsfile