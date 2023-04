Regering Bangladesh roept ‘minimumlooncommissie’ in het leven

De regering van Bangladesh richt een ‘minimumlooncommissie’ op om de lonen van werknemers in de kledingsector te verbeteren. In een brief van het ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid wordt aangekondigd dat vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de kledingsector in de raad worden benoemd, zo schrijft FashionNetwork.

Het minimumloon werd in 2018 voor het laatst gewijzigd en vastgelegd op 8.000 Bengalese taka voor een beginnend werknemer, waarvan 4.100 Bengalese taka diende al basisloon, 2.050 Bengalese taka als huur, 600 Bengalese taka als medische vergoeding, 350 Bengalese taka reiskosten en 900 Bengalese taka als maaltijdvergoeding. Ter vergelijking: 8.000 Bengalese taka staat gelijk aan 69,25 euro.

Er wordt nu gevraagd om het minimumloon te verhogen naar 23.000 Bengalese taka (199,10 euro), waarvan 14.950 Bengalese taka (129,42 euro) als basisloon moet dienen.

De voormalige voorzitter van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Mohammad Siddiqur Rahman, en de voorzitter van de Bangladesh National Garment Workers Employees League, Sirajul Islam Rony, zijn benoemd tot de vertegenwoordigers van werkgevers en -nemers.