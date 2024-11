Resultaten bij Dr. Martens plc dalen naar verwachting in eerste halfjaar 2025

Dr. Martens plc start het ‘transitiejaar’ met een verwachte omzet- en winstdaling. De eerste zes maanden van boekjaar 2025 worden gekenmerkt door een krimp van 18 procent in omzet en 2,4 miljoen Amerikaanse dollar verlies exclusief belastingen en rente (EBIT), zo blijkt uit het financiële rapport. In de tweede helft van het jaar moet weer een positieve groei tot stand komen.

Het schoenenbedrijf noteert een omzetdaling van 18 procent, wat iets minder is dan de verwachte 20 procent. Daarbij daalt de consumentenstroom met 7 procent en lopen de wholesaleactiviteiten met 29 procent terug. De omzet bedraagt 324,6 miljoen dollar, omgerekend 307,7 miljoen euro euro.

Geografisch gezien presteert alle markten zoals verwacht: Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) noteert een daling van 16 procent, Amerika krimpt 20 procent en Pacific-Azië (APAC) verkleint 16 procent. De EMEA-regio schrijft een zwak eerste kwartaal in de boeken, maar kruipt in het tweede kwartaal de ladder weer op.

Het aangepaste EBIT wordt in het eerste halfjaar omgebogen naar een verlies van 2,4 miljoen dollar, terwijl het schoenenbedrijf vorig jaar nog een winst van 39,7 miljoen dollar noteerde. Er werden investeringen gedaan om de productmarketing te verbeteren, de Amerikaanse consumentenstroom te versterken en de bedrijfskosten onder controle te houden. Kenny Wilson, Chief Executive Officer, deelt dat de nieuwe marketingcampagnes ‘eerste bemoedigende tekenen’ laten zien, waardoor de Amerikaanse resultaten in de tweede helft van het jaar een positieve groei zullen laten zien. “We hebben snel actie ondernomen om kostenbesparingen door te voeren en verwachten dat het voordeel hiervan in boekjaar 2026 te zien zullen zijn, naast een voortdurende focus op strakke kostenbeheersing in het hele bedrijf.”

Een van de grootste kostenbesparingen in het eerste halfjaar was personeelsreductie. Zo schrapte Dr. Martens 150 functies op de hoofdkantoren in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het snijden in het personeelsbestand zou ongeveer twee derde van de besparingen bevatten. In de tweede helft van het jaar wordt er voornamelijk bezuinigd op de inkoop. Het bedrijf zou in boekjaar 2026 zo’n 25 miljoen dollar bespaard moeten hebben. Zoals al aan het einde van boekjaar 2024 werd gemeld, zullen de effecten van de kostenbesparingen dus nog niet te zien zijn in het huidige boekjaar, maar pas in het jaar daarna.