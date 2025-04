Retailer Topvintage rondt WHOA-traject met succes af

Specialist Topvintage heeft naar eigen zeggen een solide basis gelegd voor een financieel gezonde toekomst met de afronding van een WHOA-traject. De rechtbank van Limburg heeft namelijk op 18 april het voorgestelde WHOA-akkoord gehomologeerd.

Topvintage schrijft in het persbericht dat er een schuldenlast was ontstaan door de impact van de corona pandemie, gestegen productiekosten en veranderingen in het consumentengedrag. Dankzij het akkoord dat nu is bereikt met schuldeisers worden schulden gesaneerd. Topvintage heeft ook een nieuwe investeerder aan weten te trekken.

“Topvintage is in de kern een gezond bedrijf, met een prachtig merk en een loyale community van klanten. Het afgelopen jaar hebben we samen met onze adviseurs en in goed overleg met onze schuldeisers gewerkt aan een oplossing voor de financiële uitdagingen waar we door bijzondere omstandigheden mee te maken kregen”, aldus Angelique Miseré, oprichtster van Topvintage, in het persbericht. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat onze samenwerkingspartners en andere betrokken partijen in ons hebben uitgesproken. De succesvolle afronding van het WHOA-traject geeft ons de ruimte om met hernieuwde energie verder te bouwen aan de toekomst van Topvintage.”

Topvintage richt zich op vintage geïnspireerde kledingstukken en accessoires. De retailer heeft een internationale clientèle en bedient deze door middel van een webshop, fysieke winkel en outlet.

Succesvol WHOA-traject voor Topvintage

De WHOA-wet (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) werd in 2021 in het leven geroepen. Het doel van de WHOA-procedure is om bedrijven in staat te stellen om zelf nieuwe afspraken te maken met al hun crediteuren (ook wel ‘schuldeisers’ genoemd) tegelijk. Deze afspraak wordt vervolgens goedgekeurd door de rechtbank. Om vervolgens zo versneld in een gezonde situatie terecht te komen. Deze procedure is enkel toepasbaar voor bedrijven die in de kern gezond zijn en toekomst hebben. Maar die door ‘bijzondere’ omstandigheden onder druk zijn komen te staan.

Inmiddels hebben bijvoorbeeld al Shoeby, maar ook moederbedrijf van Sissy-Boy en Sacha de Termeer Groep met succes een WHOA-traject afgerond.