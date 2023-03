Salvatore Ferragamo S.p.A. behaalt minder winst maar laat omzet groeien in FY22

Salvatore Ferragamo S.p.A. behaalt een nettowinst van 65,4 miljoen euro in boekjaar 2022, zo blijkt uit het financieel verslag. Hoewel de nettowinst ruim 15 miljoen euro lager ligt dan een jaar eerder, stijgt de omzet met 10,2 procent.

De modegroep noteert een omzet van ruim 1,2 miljard euro. De meeste omzet is afkomstig uit de retail-tak van het bedrijf. Daar behaalt Salvatore Ferragamo een omzet van 923,5 miljoen euro, wat neerkomt op 73,8 procent van de totale omzet. In de wholesale-stroom strijkt de omzet neer op 336,2 miljoen euro, een stijging van 6,3 procent vergeleken met vorig jaar.

Net zoals vorig boekjaar is Asia Pacific de grootste afzetmarkt voor het bedrijf. Deze regio is goed voor een omzet van 417,6 miljoen euro. De tweede belangrijke afzetmarkt is Noord-Amerika waar 391,3 miljoen euro werd binnengehaald. De omzet in Europa groeit dit jaar met 24,7 procent naar 261,8 miljoen euro. Na Europa volgen Japan (99,1 miljoen euro) en Centraal- en Zuid-Amerika (89,8 miljoen euro).

Per categorie bekeken, wordt de meeste omzet binnengehaald in het schoenensegment. De verkopen in dit segment waren goed voor 564,3 miljoen euro. Vorig jaar stond ‘lederwaren’ nog op nummer één. Dit jaar staat de categorie op de tweede plek met een omzet van 525,5 miljoen euro. Met een verschil van ruim 400 miljoen euro staat kleding op de derde plek, waar een omzet van 83,7 miljoen euro werd behaald. De accessoires-categorie is goed voor 81,7 miljoen euro.

Marco Gobbetti, CEO en algemeen manager van Salvatore Ferragamo S.p.A., is tevreden met de groei van de inkomsten, zo staat in het verslag. “Ik ben vooral te spreken over de impact van onze SS23-collectie die sinds februari in de winkels ligt. Ook de recente FW23-show werd goed ontvangen. Hoewel de macro-economische omgeving onstabiel en complex is, zijn wij te spreken over de mogelijkheden van Ferragamo en zullen we blijven investeren in onze groeiambitie.”