Sapph-moederbedrijf Ultraviolet Group faillissement: Schulden lopen op tot ruim 700.000 euro

In het tweede faillissementsverslag van Ultraviolet Group B.V., gepubliceerd op donderdag 12 juni, meldt curator Jelle Smael dat de schulden zijn opgelopen tot meer dan 713.000 euro. Daarnaast heeft het bedrijf bijna geen bezittingen meer. De curator onderzoekt of de aandelen van de dochterbedrijven (Sapph, UltraViolet en UltraMan) verkocht kunnen worden om geld binnen te halen. Ondertussen werkt Orange Wings aan de herstart van het lingeriemerk Sapph, met nieuwe vacatures en een vernieuwd managementteam.

Een belangrijke uitdaging bij het afhandelen van het faillissement is het ontbreken van een volledige administratie. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator slechts een beperkt aantal documenten ontvangen. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de administratie sinds 2023 niet meer is bijgewerkt.

De rechtbank Rotterdam heeft op 18 februari 2025 het faillissement uitgesproken over Ultraviolet Group B.V., een financiële holding zonder personeel, gevestigd in Maassluis. De oorzaak van het faillissement wordt nog onderzocht. Volgens eerdere berichtgeving van FashionUnited is het faillissement het gevolg van een conflict met schuldeiser Shawn Harris die het faillissementsverzoek heeft ingediend vanwege openstaande leningen van in totaal 500.000 euro.

Het volgende openbare verslag wordt verwacht op 12 september 2025.

Sapph maakt zich klaar voor herlancering

Ondertussen bereidt Orange Wings, onder leiding van Harris, de herlancering van het lingeriemerk Sapph voor. Het merkrecht van Sapph ligt op dit moment bij Orange Wings, zo blijkt uit het Benelux merkenregister. Harris is op zoek naar nieuw personeel en werkt aan het verbeteren van de klantenservice. Eerder liet Harris al weten het leiderschapsteam van Sapph te willen vernieuwen.

Editor’s note: Dit artikel is op vrijdag 13 juni om 13:50 uur aangepast. Aanvankelijk stond er dat Ultracool aan de herstart van Sapph werkt. Dat is onjuist. Orange Wings, het bedrijf van Shawn Harris, is verantwoordelijk voor de herstart.