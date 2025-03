Shein beschuldigd van het namaken van Coach producten

Tapestry, het Amerikaanse modeconcern waarvan Coach een van de merken is, heeft Shein aangeklaagd voor plagiaat. Het moederbedrijf van Coach beschuldigt de Chinese e-commerce gigant van het schenden van eigendomsrechten en het handelsmerk. Dit blijkt uit gerechtelijke documenten.

Samenvatting Coach's moederbedrijf, Tapestry, klaagt Shein aan wegens het kopiëren van Coach ontwerpen en het misleiden van consumenten.

Shein wordt beschuldigd van het verkopen van handtassen, schoenen en hoeden met een opvallende 'C', vergelijkbaar met het Coach logo, zonder duidelijk te vermelden dat het geen originele Coach producten zijn.

Deze rechtszaak in Californië is niet de eerste plagiaatzaak tegen Shein; andere merken zoals Uniqlo en onafhankelijke ontwerpers hebben Shein al eerder aangeklaagd voor soortgelijke praktijken.

Tapestry stelt dat Shein misleidende reclame maakt en producten distribueert die sterk lijken op Coach-artikelen. Bovendien zou Shein consumenten niet duidelijk maken dat deze producten geen echte Coach-producten zijn.

Volgens Tapestry verkoopt Shein niet alleen handtassen, maar ook andere accessoires zoals schoenen en hoeden, allemaal met de herkenbare 'C' van Coach. Het concern wijst erop dat Shein op haar platform niet vermeldt dat deze artikelen geen authentieke Coach-producten zijn, wat consumenten zou kunnen misleiden.

De rechtszaak is aangespannen in Californië, waar een rechtbank nu over de zaak moet oordelen. Het proces kan worden teruggevonden onder de naam Tapestry Inc. et al. v Zoetop Business Co. Limited, 2:25-cv-02224 (C.D. Cal.) op de website van Pacer (Public Access to Court Electronic Records).

Tapestry sluit zich aan bij andere bedrijven die Shein aanklagen voor plagiaat. Het Chinese bedrijf werd eerder aangeklaagd door onder andere Fast Retailing, dat claimde dat Shein in 2023 een schoudertas had verkocht die sterk leek op die van Uniqlo. In 2022 werd Shein door het Mexicaanse Ministerie van Cultuur beschuldigd van plagiaat en culturele toe-eigening, vanwege een bloemenblouse op hun website die identiek was aan een traditionele 'huipil' geborduurd door het merk Yucachulas.