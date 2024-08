Shein beschuldigt rivaal Temu van oneerlijke handel

Het Chinese e-commercebedrijf Shein zegt dat hun rivaal Temu, eigendom van PDD Holdings, zich bezighoudt met oneerlijke handel. Volgens documenten van een rechtbank in Washington, D.C., beweert Shein dat Temu verkopers aanspoort om spullen te kopiëren en ontwerpen te gebruiken zonder toestemming. Shein vindt dat deze "namaakproducten" hun intellectuele eigendomsrechten (IE) schenden.

Daarnaast beweert Shein dat Temu zich voordoet als Shein op sociale media om klanten weg te lokken naar het Temu-platform. Shein concludeert dat Temu “voortdurend oneerlijke en onrechtmatige middelen heeft aangestuurd en gebruikt” om te concurreren, waaronder het stelen van waardevolle handelsgeheimen, het “ernstig” schenden van de auteursrechten van Shein en het wegkapen van haar middelen, werknemers en leveranciers.

Temu en Shein verkopen beide budgetvriendelijke mode- en huishoudelijke goederen. De twee rivalen hebben al geruime tijd conflicten met elkaar. Shein klaagde in december 2022 Temu aan wegens inbreuk op intellectueel eigendom en eiste 100.000 pond (116.000 euro) in schadevergoeding. Temu beschuldigde Shein in juli 2023 van het “bedreigen en dwingen van ondernemers tot exclusiviteitsovereenkomsten.” In december 2023 beschuldigde Temu Shein van 'maffia-achtige intimidatie'.

De strijdbijl tussen de twee Chinese e-tailers is nog niet begraven. Shein wil geld als schadevergoeding van Temu. Het bedrag is nog niet duidelijk.

Temu heeft nog geen gebruik gemaakt van de optie om een reactie te geven aan FashionUnited.