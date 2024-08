Shein doet beroep op oud-Eurocommissaris om status op te krikken in aanloop naar beursgang

Oud-Eurocommissaris Günther Oettinger gaat lobbyen voor de Chinese fast fashion gigant Shein, schrijft Nos. Oettinger moet Shein adviseren over het politieke klimaat in de Europese Unie. De Chinese fast fashion gigant zal hiermee proberen zijn status te verhogen nu het een beursgang plant in Londen.

Shein probeert al langer een beurs te betreden. Eerst deed de Chinese fast fashion gigant een poging in New York. Het bedrijf diende in juni 2023 een aanvraag in bij de Amerikaanse autoriteiten, maar werd in november afgewezen. Daarna mikte Shein op een Londense beursnotering.

Maar ook Europa zal het Shein moeilijk maken een beursnotering te realiseren. Zo kijkt de Europese Unie naar mogelijkheden om de wetgeving aan te passen als het aankomt op goedkope producten importeren zonder invoerrechten te betalen.

Om advies te krijgen, doet Shein een beroep op Oettinger, die tussen 2010 en 2019 topposities in de EU bekleedde, schrijft Nos. Zo zat hij op de stoel als Eurocommissaris, waardoor hij over belangrijke contacten beschikt en precies weet hoe het er in Brussel aan toe gaat.