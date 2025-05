'Shein herstructureert activiteiten vanwege Amerikaanse importtarieven'

De Chinese fast fashion gigant Shein overweegt naar verluidt manieren om zijn Amerikaanse activiteiten te herstructureren. Dit komt door de toenemende onzekerheid rondom heffingen op buitenlandse import.

Volgens de Financial Times (FT), die zich baseert op twee personen met kennis van de beraadslagingen van het bedrijf, is een van de overwogen ideeën om de productie voor de Amerikaanse markt te verplaatsen naar landen buiten China.

Naast China heeft Shein ook productiefaciliteiten in bijvoorbeeld Brazilië en Turkije. FT meldt dat het onwaarschijnlijk is dat de alternatieve operaties de vereiste schaal zullen bereiken. De keuze om ergens anders te produceren zou dus kunnen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de levering aan de Verenigde Staten.

Extra bronnen voor FT verklaarden dat er op bestuursniveau nog geen beslissingen zijn genomen over een eventuele herstructurering in de Verenigde Staten. Shein had eerder al aangegeven geen plannen te hebben om haar toeleveringsketen uit China te verplaatsen.

Het nieuws komt op een moment dat Shein zich voorbereidt op de impact van de sluiting van de minimis-regeldeze week. Deze regel is een belastingvrijstelling voor goedkope import. De sluiting zal resulteren in Amerikaanse importheffingen van 120 procent voor het kledingbedrijf.

Een dergelijke impact zou de reeds uitgestelde beursgang in Londen, die aanvankelijk gepland was voor de eerste helft van het jaar, op een kruispunt kunnen brengen.

Een niet nader genoemde directeur vertelde de media: “Intern zijn we allemaal gefocust op het uitzoeken hoe we met de importheffingen-situatie moeten omgaan. Voordat we daar duidelijkheid over hebben, kan niemand zelfs maar aan de beursgang denken.”

FashionUnited heeft Shein om commentaar gevraagd.