Shein pauzeert beursgang in Londen door Amerikaanse importheffingen en douanecontroles

Er wordt aangenomen dat fast fashion-gigant Shein de plannen voor zijn beursgang in Londen heeft stopgezet. De onzekerheid rondom Amerikaanse importheffingen blijft toenemen. Het bedrijf zou contracten met twee corporate communicatiebureaus niet hebben verlengd. Deze bureaus waren ingehuurd om te adviseren over de mogelijke beursgang, aldus The Times.

FGS Global en Brunswick waren naar verluidt vorig jaar aangesteld om toezicht te houden op het proces. Nu wordt begrepen dat beide bedrijven zich hebben teruggetrokken. Dit komt door de aangescherpte regels voor import van de Amerikaanse president Donald Trump. De spanningen zijn verder opgelopen door het besluit van de regering om de de-minimisvrijstelling af te schaffen. Deze is per vandaag, 2 mei, stopgezet.

De handelsmaas in de wet stond voorheen toe dat kleine pakketten met een waarde van minder dan 800 dollar vanuit China en andere regio's naar de Verenigde Staten konden worden verzonden zonder invoerrechten te betalen. Trump had de vrijstelling bestempeld als een bedreiging voor Amerikaanse bedrijven. Hij beweerde verder dat het vaak werd gebruikt als middel om illegale goederen binnen te smokkelen.

De beursgang van Shein stond aanvankelijk gepland voor de eerste helft van 2025. Het bedrijf had al te maken gehad met een aantal obstakels in de vorm van juridische uitdagingen en onzekerheid bij investeerders. In april had het bedrijf voorlopige goedkeuring voor de beursgang verkregen van de Britse Financial Conduct Authority (FCA). Het wachtte dus op steun van Chinese toezichthouders.

Deze week begonnen er echter details naar buiten te komen over de aarzeling van Shein om door te gaan met de beursgang. Volgens de Financial Times zou het bedrijf overwegen om zijn productie te verplaatsen naar landen buiten China om hogere importheffingen te vermijden. Een niet nader genoemde directeur zei in een verklaring aan de media dat “niemand zelfs maar kan nadenken over de beursgang” totdat het team eerst “uitzoekt hoe om te gaan met de importheffingen-situatie”.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Shein en Brunswick met verzoeken om commentaar. FGS Global heeft geen commentaar gegeven op de zaak.