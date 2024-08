Shein vindt gevallen van kinderarbeid en dwangarbeid in toeleveringsketen

De Chinese fast fashion-gigant Shein heeft in de periode Q1 tot Q3 2023 twee strafbare feiten ontdekt in zijn toeleveringsketen. Dit rapporteert het bedrijf in zijn recent gepubliceerde duurzaamheidsverslag. Beide zaken, bestaande uit kinderarbeid en dwangarbeid, waren volgens het bedrijf 'snel opgelost.'

Shein voert strengere controles uit bij zijn leveranciers, waaronder het controleren van identiteitsdocumenten van werknemers. Het bedrijf wil van zijn slechte reputatie af in de aanloop naar de geplande beursgang in Londen. Het benadrukt dat kinderarbeid en dwangarbeid ‘ten strengste’ worden verboden - gevallen waarvoor het bedrijf beschuldigd is te faciliteren.

De fast fashion-gigant wordt al enkele jaren door journalisten en mensenrechtenactivisten beschuldigd te laks te zijn over mogelijke strafbare feiten in zijn toeleveringsketen, zoals dwangarbeid. In reactie op de populaire aantijging dat het bedrijf ‘dwangarbeid toelaat om lagere prijzen te hanteren,’ deelde Peter Pernot-Day, hoofd strategie van het in Singapore gevestigde bedrijf, vorig jaar met het Franse nieuwsplatform AFP: “Shein gebruikt een zwarte lijst van dwangarbeid die is samengesteld door de Amerikaanse regering om onze toeleveringsketen te bekijken en te achterhalen of bedrijven daarop staan.”

De toon van Shein lijkt nu serieuzer. “Shein verbiedt kinderarbeid en dwangarbeid ten strengste,” aldus een reactie in het duurzaamheidsverslag van Shein over 2023 dat recent is gepubliceerd. De reactie legt uit hoe het bedrijf met de overtredingen is omgegaan: “In overeenstemming met het SRS-beleid dat op dat moment van kracht was, kregen de overtredende leveranciers 30 dagen de tijd om hun overtredingen te herstellen. Beide gevallen werden snel opgelost, waarbij de herstelstappen onder andere bestonden uit het beëindigen van contracten met minderjarige werknemers, het betalen van achterstallig loon, het regelen van medische controles en het faciliteren van terugkeer naar ouders of wettelijke voogden indien nodig.”

Shein geeft aan in de toekomst gevallen van kinderarbeid en dwangarbeid met zorg aan te pakken. “Onze auditors zijn waakzaam bij het beoordelen van risicofactoren voor kinderarbeid en dwangarbeid tijdens SRS-audits, en alle geconstateerde overtredingen worden uiterst serieus behandeld.”