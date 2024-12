Shein wil naar verluidt aandelenverkoop regel voorafgaand aan de beursgang in Londen ontwijken

Shein overweegt om de Britse toezichthouders te verzoeken de noteringsregels op te heffen, die vereisen dat minimaal 10 procent van de aandelen aan het publiek moet worden verkocht vóór de beursgang in Londen. Dit meldt Reuters, die twee bronnen citeert. Volgens één van deze bronnen onderzoekt Shein deze optie om de beursgang te vergemakkelijken.

Als de beursnotering wordt goedgekeurd, zou dit waarschijnlijk de eerste keer zijn dat een bedrijf in Londen onder de 10 procent-regel mag noteren. Shein heeft nog steeds te maken met vertragingen bij de officiële lancering van de beursnotering, nadat deze al in juni was ingediend bij de Financial Conduct Authority (FCA).

Volgens recente berichten duurt het langer dan normaal voor de toezichthouder om de aanvraag goed te keuren, als gevolg van zorgen van NGO's over beschuldigingen van gedwongen arbeid en gebrek aan transparantie bij Shein.

Normaal gesproken moet het bedrijf voldoen aan de regels van de London Stock Exchange, die in 2021 het vereiste percentage aandelen verlaagden van 25 procent naar 10 procent, om de aantrekkingskracht te vergroten.

Meerdere mediaberichten van vorig jaar suggereren dat Shein werd gewaardeerd op 66 miljard dollar in een recente financieringsronde. Bij een beursintroductie van 10 procent tegen deze waarde zou de IPO 6,6 miljard dollar waard zijn, volgens Reuters.