Signa Holding ontslaat meerderheid van zijn medewerkers

Signa Holding, dat momenteel een insolventieprocedure doorgaat, moet een strikt kostenbesparingsprogramma doorvoeren en afzien van grote uitgaven.

De holding laat het merendeel van haar 43 werknemers gaan, met name het personeel van transport, beveiliging, evenementen, zakelijke initiaties, en jachten, kondigde herstructureringsbeheerder Christof Stapf dinsdag aan in Wenen. In sommige zakenkringen in Oostenrijk worden jachtpartijen gebruikt om contacten te leggen tussen besluitvormers en zakenpartners.

Herstructureringsbeheerder annuleert jachtreizen, vluchten en evenementen

"Het relevante deel van de holding heeft aanzienlijke bedrijfskosten veroorzaakt," zei Stapf, die vorige week door de handelsrechtbank in Wenen werd aangesteld. Volgens Stapf zullen niet-essentiële activa van de holding onmiddellijk te gelde worden gemaakt.

De Signa Group, opgericht door de Oostenrijkse miljardair René Benko, is de afgelopen maanden door elkaar geschud door stijgende rentetarieven, energieprijzen en bouwkosten. Naast de holding hebben tot nu toe ook de online sportdivisie en een eenheid voor vastgoedbeheer in Duitsland het faillissement aangevraagd. Signa Retail Selection AG, gevestigd in Zwitserland, heeft aangekondigd het bedrijf op een ordelijke manier te zullen liquideren. De warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof is ook toegewezen aan Signa Retail en zal daarom waarschijnlijk te koop worden aangeboden. Het Belgische warenhuis Inno, het dochterbedrijf van het Duitse Galeria, wordt niet beïnvloed door de insolventie van Signa Holding.

De toekomst van de belangrijkste Signa-bedrijven, Signa Prime en Signa Development, blijft open. Vorige week hebben de raden van commissarissen een ervaren Oostenrijkse reorganisatiedeskundige benoemd als extra bestuurslid van beide bedrijven. Tot de investeringen van Signa Prime met een hoge schuldenlast behoren het luxe warenhuis KaDeWe in Berlijn en de momenteel slapende bouwplaats van de 254 meter hoge Elbtower in Hamburg.