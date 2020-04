Simply Made gaat samenwerking aan met For Believers en helpt modemerken met recruitment en internationalisering

Modebedrijven konden Simply Made al inhuren voor ondersteuning in back-office taken, maar het adviesbureau gaat nu een samenwerking aan met For Believers en breidt de diensten verder uit. CEO Luc Versmissen: “We kunnen modemerken daarom ook helpen om nieuwe werknemers te vinden én we kunnen ze ondersteunen bij de stap naar het buitenland.”

Waarom breidt Simply Made uit met recruitment?

Simply Made richt zich voornamelijk op advies en ondersteuning op het gebied van credit management, finance, IT, HR, juridische zaken, warehouse en logistiek. Vooral bedrijven die sterk groeien, maar waarbij de ondernemer vast dreigt te lopen omdat hij bepaalde specialistische kennis niet in huis heeft, hebben baat bij de hulp van Simply Made. Ze zijn nog te klein om mensen aan te nemen, maar hebben wel hun kennis en ondersteuning nodig om te groeien.

Toch komt er dan een punt dat het bedrijf wél groot genoeg is om iemand aan te nemen en daarbij kan Simply Made nu ook helpen. Versmissen vertelt: "For Believers heeft jarenlange ervaring in de modebranche en weet als geen ander wat het profiel is van de nieuwe functies die ontstaan door de groei van een bedrijf.”

Ook zegt hij: "Eigenaresse Frenzy van den Berg en ik kennen elkaar al van de tijd dat ik nog CFO en managing director was bij Björn Borg. Toen ik Simply Made oprichtte, kwamen we weer met elkaar in contact. Eigenlijk groeide onze samenwerking de laatste tijd al organisch, maar we zijn nog eens met elkaar om de tafel gaan zitten en hebben nu officieel vastgelegd hoe we elkaar kunnen ondersteunen en hoe we onze klanten samen verder kunnen helpen."

Ook Frenzy van den Berg laat weten blij te zijn de samenwerking nu officieel te hebben gemaakt. "Ik heb Luc leren kennen als een betrouwbare ondernemer, als iemand die met beide benen op de grond staat en afmaakt waar hij aan begint." Over het aannemen van nieuwe werknemers voor de klanten van Simply Made zegt ze: "Het is voor merken en modebedrijven heel belangrijk dat een kandidaat echt bij het merk past, qua smaak, maar ook qua mindset. En de kandidaat moet echt geloven in het merk en in het team. Dat is waar For Believers voor staat en dat kan ik nu ook doen voor de klanten van Simply Made."

Hoe gaat Simply Made modemerken helpen om internationaal te gaan?

For Believers gaat de klanten van Simply Made niet alleen helpen met recruitment, het bedrijf kan de klanten ook helpen om de stap naar het buitenland te maken. "Veel jonge ondernemers hebben nog geen netwerk in het buitenland. Ook daar kan ik ze bij ondersteunen, door hen te helpen door het vinden van een juiste partner, een agent, distributeur, franchise-partner, retailketen en of e-tailer," zegt Van den Berg.

Simply Made helpt ook bedrijven met de stap naar meer zelfstandigheid, hoe zit dat?

De diensten van Simply Made zijn nog verder uitgebreid. Het adviesbureau helpt nu ook merken met de stap naar meer zelfstandigheid. "Als merken nog klein zijn, werken ze vaak samen met een partner of investeerder, die een aantal taken op zich neemt en ook aandelen bezit. Maar na een paar jaar, zeg drie of vier jaar, is het merk zo groot geworden dat de oprichters eigenlijk zelfstandig verder willen. Ze missen dan alleen nog de slagvaardigheid en de kennis om dit voor elkaar te krijgen. Daar komen wij om de hoek kijken," legt Versmissen uit.

"De eerste stap naar zelfstandigheid wordt genomen door de overname van de aandelen van de partner waarmee wordt samengewerkt. We werken hierbij samen met Bricks & More. Dit is een onafhankelijk, landelijk werkend finance consultancy bureau dat financieringen verzorgt voor ondernemers. Om de financiering rond te krijgen is het opstellen van een business plan met bijbehorend financieel plan een must. Simply Made heeft jarenlange ervaring in dit soort trajecten en levert de cijfers in overleg met de ondernemer aan bij Bricks & More."

Ook zitten de merken vaak met warehousing in hun maag, dat verzorgde hun partner. Versmissen: "Hier kunnen we bij helpen, we hebben veel ervaring met warehousing en begeleiden de overstap naar een extern magazijn. De ondernemer kan zich richten op de business, Simply Made regelt de rest tegen een acceptabele maandelijkse fee."

Meer weten over Simply Made of geïnteresseerd in een samenwerking?