Skechers klaagt L.L. Bean aan om schending hielcup-patent

Skechers USA, Inc. heeft een rechtszaak aangespannen tegen het lifestylemerk L.L. Bean. Dat meldden nieuwsbronnen (Reuters, New York Post), op basis van inzage in rechtbankdocumenten van de federale rechtbank in Manhattan.

Schoenenbedrijf Skechers beschuldigt L.L. Bean ervan het ontwerp van zijn hielcups te hebben gestolen. Volgens de berichten gelooft Skechers dat L.L. Bean opzettelijk het gepatenteerde ontwerp van de hielcups van het bedrijf heeft gekopieerd voor gebruik in de Freeport-schoenenlijn. De schoenen, verkrijgbaar via de website van L.L. Bean, hebben een verkoopprijs van 96,25 euro.

Skechers vraagt om een schadevergoeding van L.L. Bean. Het bedrag hiervan is nog niet duidelijk. Volgens meerdere bronnen wil het schoenenbedrijf met de rechtszaak L.L. Bean forceren om te stoppen met de verkoop van de schoenen.