Skechers wint patentzaak van L.L. Bean

De Amerikaanse bedrijven Skechers USA Inc. en L.L. Bean hebben een schikking getroffen in een rechtszaak over patenten. Volgens een gerechtelijk bevel van rechter Margaret Garnett van de U.S. District Court for the Southern District of New York, uitgevaardigd op 26 december 2024, gaat L.L. Bean akkoord met de eis om te stoppen met de productie, import en verkoop van een schoenenlijn die inbreuk zou maken op twee schoenontwerpen waarvan Skechers wettelijk het exclusieve verkooprecht heeft. De patenten, specifiek voor de unieke voetboogondersteunende hielkapontwerpen van Skechers, zijn geldig tot 2038.

De patentzaak begon in juli 2024, toen Skechers een klacht indiende bij een Amerikaanse rechter tegen de 'Freeport'-schoenenlijn van L.L. Bean. Volgens Skechers heeft L.L. Bean met deze schoenen twee gepatenteerde hielkapontwerpen van Skechers nagebootst. L.L. Bean heeft miljoenen paar van deze schoenen verkocht voor 99 dollar per paar (96,25 euro).

Skechers eiste dat L.L. Bean zou stoppen met de verkoop van de schoenen, wat inmiddels is behaald. Andere voorwaarden van de schikking, zoals een ongespecificeerde schadevergoeding, zijn niet openbaar gemaakt.

Skechers-schoenen met een 'hielkap'Credits: Skechers

L.L. Bean is een particulier retailbedrijf dat outdoor-kleding en accessoires verkoopt. Het werd opgericht in 1912 door Leon Leonwood Bean en heeft wereldwijd 54 winkels, met het hoofdkantoor in Freeport, Maine, de plaats waar het bedrijf oorspronkelijk werd opgericht. Skechers, opgericht in 1992, heeft zijn hoofdkantoor in Manhattan Beach, Californië, en is een van de grootste schoenenbedrijven ter wereld, met meer dan 1700 winkels wereldwijd. Skechers heeft een gerapporteerde kwartaalomzet van 2,35 miljard dollar (2,17 miljard euro) in Q3 2024.

De zaak is geregistreerd als Skechers USA Inc et al v. L.L. Bean Inc bij de rechtbank van het Southern District of New York onder zaaknummer 24-05336.