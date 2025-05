Het Britse hardloopmerk Soar Running breidt uit naar China. Het merk heeft Topsports aangesteld als exclusieve partner voor de distributie in het land. Met deze stap wil Soar zich richten op de prestatiegerichte hardloopcommunity in China en gebruik maken van het gevestigde retailnetwerk van Topsports, een grote sportkledingverkoper in China.

Tim Soar, oprichter van het merk, is enthousiast over de samenwerking en zegt: “Ik ben erg blij met de samenwerking met Iain Ding en zijn team bij Topsports. Ze zijn de ideale partner voor onze uitbreiding naar de Chinese markt.”

Tot nu toe is Soar te vinden in 35 winkels wereldwijd, naast de eigen webshop. Het merk is al beschikbaar bij de Britse modewinkel End Clothing, de Mexicaanse hardloopwinkel Metta Running House en de Koreaanse outdoorwinkel Out of All.