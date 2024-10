Soft Revolt krijgt twee patenten toegekend

Lingeriemerk Soft Revolt heeft twee patenten toegekend gekregen voor de Verenigde Staten en Europa, zo wordt gemeld in een nieuwsbrief.

Dankzij het patent is het ontwerp van Soft Revolts bh’s beschermd. Het is namelijk verboden voor derden eenzelfde ontwerp na te maken, te verkopen of in te voeren.

Soft Revolt lanceerde in 2020 en biedt een vrouwelijke, subtiele bh voor vrouwen met een vollere cup. Wat het uniek maakt? Het zijn beugelloze, 3D-gebreide bh’s die wél steun bieden. Daarnaast wordt efficiënter gebruikgemaakt van materialen en minder CO2 uitgestoten bij het maakproces.

“Patenten krijgen vraagt jaren van ontwikkeling en verfijning. Deze erkenning is een prachtig resultaat van de visie en innovatie van Elles Roeleveld (de mede-oprichter van Soft Revolt), die de kern vormen van alles wat we doen”, aldus het lingeriemerk.