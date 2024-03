Superdry CEO is niet van plan een bod te doen op bedrijf

Superdry CEO Julian Dunkerton gaat geen bod doen op het bedrijf. Dit laat Dunkerton weten in een statement. Superdry reageert via een persbericht op zijn beslissing.

Sinds februari is gespeculeerd over verschillende opties voor Superdry, waaronder een mogelijk bod van Dunkerton op aandelen die hij nog niet in zijn bezit had. CEO Dunkerton is mede-oprichter van Superdry en bezit 26 procent. Op donderdag liet de CEO weten dat hij geen bod zal uitbrengen op Superdry vanwege de ‘zwakke Britse modeketen’.

Dunkerton kreeg tot 29 maart om een bod te doen op het bedrijf. Nu duidelijk is dat de CEO geen interesse heeft om een bod te doen, reageert Superdry middels een statement dat hij wel op een andere manier het bedrijf financieel kan ondersteunen.

"Het bedrijf blijft in gesprek met Julian Dunkerton over alternatieve structuren, waaronder een mogelijke kapitaalverhoging die volledig wordt onderschreven door Julian Dunkerton," aldus Superdry via een persbericht.