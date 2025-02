Suzano stopt financiering Woodspin, blijft aandeelhouder van Spinnova

Suzano, het Braziliaanse celluloseproducent en sponsor van de Woodspin-fabriek waarop houtgebaseerde vezels van de Finse Spinnova worden geproduceerd, investeert niet verder in de volgende fase van de samenwerking met Spinnova en stopt voorlopig met financiering van de fabriek. Beide bedrijven starten een strategische evaluatie van hun joint venture (JV), zo blijkt uit een gezamenlijk persbericht.

Suzano, naar eigen zeggen een van de grootste celluloseproducenten ter wereld, benadrukt dat de beslissing voortkomt uit gewijzigde prioriteiten en niet aan de technologie van Spinnova. Suzano blijft aandeelhouder van Spinnova.

Ondertussen blijft Spinnova werken aan haar technologische ontwikkelingen en herziet het bedrijf zijn strategie, inclusief joint ventures en financiële doelen voor 2025. Dankzij strategische veranderingen wist Spinnova in 2024 zijn verlies te verkleinen. Het operationele verlies daalde van 20,9 miljoen euro naar 18,3 miljoen euro, terwijl het nettoverlies met 14 procent afnam tot 16,8 miljoen euro. De jaaromzet kromp echter aanzienlijk, van 10,6 miljoen euro naar bijna 0,8 miljoen euro.

Spinnova en Suzano zijn sinds 2020 partners in Woodspin. In 2023 openden zij in Jyväskylä (Finland) hun eerste productiefaciliteit voor houtgebaseerde Spinnova-vezels. Destijds was het plan dat Spinnova de technologie zou leveren, terwijl Suzano als eigenaar en exploitant van de fabriek jaarlijks 20.000 ton vezels zou produceren.