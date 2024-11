Takko Fashion zet in op groei na recordomzet en herfinanciering

Takko Fashion realiseert in het boekjaar 2023/24, dat eindigde in januari, een recordomzet, zo meldt de Duitse textieldiscounter. De omzet en winst blijven in de eerste helft van het lopende boekjaar 2024/2025 op koers, met netto-inkomsten die stijgen tot 635 miljoen euro, een toename van twee procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde EBITDA groeit met 59 procent tot 97 miljoen euro, wat de winstmarge op 15 procent brengt. De onderneming benadrukt dat deze groei vooral te danken is aan sterke prestaties in bestaande winkels en een verbeterde liquiditeit, die met 16 procent toenam.

Samenvatting Takko Fashion boekt een recordomzet en winststijging in boekjaar 2023/24.

De onderneming groeit dankzij prestaties in bestaande winkels en verbeterde liquiditeit.

De herfinanciering van Takko Fashion ondersteunt Europese groeiambities.

CFO Stefan Macheleidt schrijft de goede resultaten toe aan de veerkracht van het bedrijfsmodel en de toewijding van het Takko-team. Het bedrijf kijkt uit naar verdere omzetgroei en winstgroei en voorziet dat de positieve ontwikkeling zich doorzet in de rest van het boekjaar.

Takko zet daarnaast stappen om zijn financiële positie te versterken met een herfinanciering. De onderneming rondt recent een leningsovereenkomst af die de kapitaalstructuur verbetert en voor gunstiger voorwaarden zorgt. De herfinanciering bestaat uit een verlenging van de kredietfaciliteiten met vijf jaar en de vestiging van een rekening-courantfaciliteit, die de operationele liquiditeit vergroot. Daarnaast geeft Takko een obligatielening uit ter waarde van 350 miljoen euro, waarmee het bedrijf meer planningszekerheid en flexibiliteit creëert om te blijven investeren in groeistrategieën.

CEO Martino Pessina benadrukt dat deze herfinanciering het vertrouwen van de financiële markt in Takko’s strategie bevestigt: “Onze sterke resultaten laten zien dat onze strategische keuzes werken.” Takko blijft gefocust op uitbreiding en optimalisatie van het Europese netwerk, mede ondersteund door een recente herstructurering van de kapitaalstructuur. In augustus 2023 verkocht de onderneming een aanzienlijk deel van haar aandelen aan nieuwe aandeelhouders, wat leidde tot een verlenging van de financieringsvoorwaarden en versterking van het financiële profiel.

Met deze herstructurering en de nieuwe kapitaalinjecties kan Takko zich richten op Europese groei. De onderneming ziet verdere mogelijkheden om haar positie als toonaangevende textieldiscounter in de Europese markt uit te breiden en zijn aanwezigheid in bestaande en nieuwe markten te versterken.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.