Ted Baker Plc presenteert voorlopige jaarresultaten: omzet stijgt met 20,5 procent, verlies vermindert

Nadat Ted Baker Plc in 2020 en het begin van 2021 onstuimige maanden beleefde, krabbelde het modebedrijf afgelopen jaar weer op. Ted Baker Plc sloot het boekjaar op 29 januari 2022 af met een omzetstijging van 20,5 procent, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers. Ook wist Ted Baker Plc het eigen verlies voor belastingen aanzienlijk te verlagen.

De jaaromzet kwam uit op 428,2 miljoen pond (omgerekend 503 miljoen euro), tegenover 255,3 miljoen pond (417,4 miljoen euro) in het jaar daarvoor. Vooral in het Verenigd Koninkrijk bleef Ted Baker Plc goed presteren. In de Verenigde Staten en Duitsland waren stijgende lijnen te zien, zo meldt het bedrijf.

Waar Ted Baker in het voorgaande boekjaar nog een verlies voor belastingen van 107,7 miljoen pond (126,5 miljoen euro) te verstouwen kreeg, werd dat in het afgelopen boekjaar teruggebracht naar 44,1 miljoen pond (51,8 miljoen euro).

Ted Baker Plc laat ook al weten dat de omzet in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar met 20 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. Daarmee blijft het bedrijf op een stabiel niveau.

Ted Baker Plc boekt vooruitgang met mogelijke verkoop in zicht

"We blijven goede vooruitgang boeken ten opzichte van ons transformatieplan,” aldus Rachel Osborne, CEO van Ted Baker Plc, in het persbericht. Osborne refereert daarmee aan het plan dat Ted Baker Plc twee jaar geleden presenteerde nadat het ernstig in het rood was gedoken. Het bedrijf stelde zich destijds ten doel om de basis van het bedrijf te stabiliseren, verder te groeien en operationeel sterk te worden.