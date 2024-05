'Ted Baker sluit Noord-Amerikaanse winkels en haalt website van het internet'

Ted Baker sluit al haar winkels in Noord-Amerika en haalt binnenkort zijn website van het internet, zo meldt WWD in een nieuwsbericht. Het luxe modemerk Ted Baker worstelt al een tijdje met een ‘moeilijk economisch klimaat.’ Het bedrijf heeft vorige maand faillissement aangevraagd. Sinds maart 2024 staat het bedrijf onder curatele. Eerder sluit het merk tientallen filialen in het Verenigd Koninkrijk en in de Benelux.

Ted Baker is aan het 'afbouwen'. Zijn winkels lijken momenteel langzamerhand te verdwijnen. Teneo, de aangestelde curator, vertelde in april aan FashionUnited dat ‘als gevolg van noodzakelijke kostenbesparingen’ er winkels zullen sluiten en banen verloren zullen gaan. De website van Ted Baker zal in het licht van kostenbesparingen van het internet worden gehaald, zo meldt WWD.

Eerder werd bekendgemaakt dat de Benelux-tak, geleid door een Europese partner van Ted Baker moederbedrijf Authentic Brands Group, Ted Baker-filialen in Nederland en België gaat sluiten. In het Verenigd Koninkrijk zijn 11 Ted Baker-vestigingen gesloten.

Benji Dymant, een van de curatoren, schrijft: “Deze winkelsluitingen hebben weliswaar een betreurenswaardige impact op gewaardeerde teamleden, maar zullen de prestaties van het bedrijf verbeteren, aangezien Authentic de besprekingen met potentiële Britse en Europese operationele partners voor het merk Ted Baker voortzet om het bedrijf weer gezond te maken.”

Over het lot van Ted Baker-filialen en de website is nog niet veel bekend. Authentic Brands Group, waar Ted Baker onder valt, meldt in een statement op zoek te zijn naar een nieuwe operationele partner voor zijn retail- en e-commerce activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Inmiddels zijn er duizenden ontslagen gevallen bij het bedrijf dat tot een paar maanden geleden wereldwijd actief was.

Een woordvoerder van Authentic deelt met WWD dat er ondanks de recente sluitingen wereldwijd en op het internet geen reden is voor zorg. “We blijven toegewijd aan Ted Baker en zijn optimistisch over de toekomst van het merk.”