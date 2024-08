Temu laat Europese handelaren toe op zijn marktplaats

Het verkoopplatform van Temu is nu open voor gebruikers in Europa. Dit meldt het vakblad voor webwinkeliers Twinkle nadat een medewerker van het bedrijf dit bekendmaakte in een bericht op LinkedIn. Een woordvoerder van Temu bevestigt het nieuws aan FashionUnited.

Temu biedt EU-handelaren de mogelijkheid om bepaalde taken uit te besteden, zoals reclame en promotie, naast "uitgebreide ondersteuning, meertalige klantenservice, gratis marketing via alle kanalen, en hulp bij het opzetten van je bedrijf en training," aldus Zixia Yi, een medewerker van Temu.

Yi deelt: “In april 2024 introduceerde Temu het Local-to-Local-model in de EU, speciaal voor verkopers met overzeese opslag- en afhandelingsmogelijkheden. Vanaf juli is de marktplaats officieel geopend voor registratie door bedrijven met EU-entiteiten, waaronder die in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het VK en Nederland.”

Temu is pas sinds het einde van 2022 op de markt. Het Chinese platform is uiterst populair onder Nederlanders, zo blijkt uit een onderzoek van TrustDeals. De snelgroeiende Chinese e-tailer is vergelijkbaar met Shein en AliExpress en biedt producten aan tegen voornamelijk lage prijzen.

In een statement aan FashionUnited bevestigt Temu de berichtgeving. Een woordvoerder van het bedrijf benadrukt dat het model momenteel alleen op uitnodiging beschikbaar is voor geselecteerde lokale bedrijven. "Tijdens de onboarding moeten alle verkopers de nodige documentatie indienen en overeenkomsten ondertekenen waarin ze hun toewijding aan productveiligheid en naleving van relevante marktregels bevestigen. Temu ondersteunt verkopers tijdens dit proces door begeleiding en middelen te bieden om hen te helpen voldoen aan de nalevingseisen in de verschillende markten."

Editor's Note: dit artikel is aangepast met het statement van een woordvoerder van Temu op 22 augustus om 14:53 uur.