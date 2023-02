Textiles2Textiles gebruikt machine die automatisch kleding scheidt van knopen en ritsen

Textiles2Textiles neemt een machine in gebruik die oude kleding automatisch op kleur en soort scheidt van knopen, ritsen en labels, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De machine draagt de naam ‘Trimclean’ en speelt in op de komst van de aankomende Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid.

De machine snijdt oude kleding in kleine stukjes stof en verwijdert alles wat niet in de originele stof thuis hoort. Het gaat dan om bijvoorbeeld knopen, ritsen en labels. Tot op heden werd dat nog kleinschalig met de hand gedaan, maar nu kan dat geautomatiseerd en grootschalig, schrijft het bedrijf.

Het duurde een jaar totdat de machine in gebruik genomen kon worden. Het is, naar eigen zeggen, de enige zogeheten Trimclean machine ter wereld en staat in Wormerveer.

Textiles2Textiles werkt samen met Loop.a Life, PVH, Zalando en State of Art en stimuleert het toewerken naar een circulaire economie.