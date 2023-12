The Platform Group AG rondt verkoop beauty en smartwatch bedrijfstakken af

The Platform Group AG gaf eerder dit jaar, nog onder de bedrijfsnaam Fashionette AG, aan zijn beauty- en smartwatch bedrijfstakken te willen verkopen. Eind augustus vond het een potentiële koper die nu de transactie afrondt.

De bedrijfstakken zijn verkocht aan een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in online retail, zo staat in het persbericht. De koper en TPG tekenden in december 2023 een overeenkomst. De transactie wordt op 31 januari 2024 afgerond. De transactie bestaat uit een vast en variabel component en wordt vastgesteld op de datum waarop de transactie gepland staat.

“Beide bedrijfstakken genereerden in het verleden verliezen voor Fashionette en droegen weinig bij aan de omzet. Daarom stoten we ze consequent af en gaan we verder op de ingeslagen weg van strikte winstgevendheid bij onze dochteronderneming voor luxe accessoires en mode”, aldus Dominik Benner, CEO van TPG.