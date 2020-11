Tiffany & Co. ziet forse groei in Azië en online in derde kwartaal

Binnen Tiffany & Co. zal bij het zien van de resultaten van het derde kwartaal opgelucht adem zijn gehaald. De omzet van het bedrijf daalde tussen 1 augustus en 31 oktober met 1 procent ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar, naar ruim een miljard dollar (omgerekend 840 miljoen euro). Dat verlies is minder groot dan Tiffany vooraf had berekend; aanvankelijk voorspelde het bedrijf zo’n 825 miljoen euro omzet te draaien. Tiffany heeft de meevaller onder meer te danken aan groeiend succes in Azië en online, zo schrijft het in een persbericht.

De omzet in China steeg tijdens dit kwartaal met ruim zeventig procent ten opzichte van Q3 2019. De online verkopen van Tiffany namen wereldwijd met 92 procent toe. Het aandeel online verkopen van de volledige omzet verdubbelde: waar dat de afgelopen drie jaar een stabiele drie procent was, was het in dit kwartaal twaalf procent.

De nettowinst van het bedrijf was 52 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2019. Deze steeg van 78 miljoen dollar (66 miljoen euro) naar 119 miljoen dollar (100 miljoen euro). Deze weerspiegelt ‘hogere bruto- en operationele marges en een lager belastingtarief’, zo is in het persbericht te lezen.

Alessandro Bogliolo, CEO van Tiffany, complimenteert de managers en werknemers van het bedrijf met de positieve resultaten ondanks de ‘zeer, zeer moeilijke situatie’ van het afgelopen kwartaal. Daarmee duidt Bogliolo waarschijnlijk op de aanhoudende coronapandemie, maar wellicht ook op de slopende onderhandelingen met luxeconglomeraat LVMH over de aanstaande overname door het bedrijf. De twee sleepten elkaar de afgelopen maanden herhaaldelijk voor de rechter omdat ze het niet eens werden over de voorwaarden voor de overname.