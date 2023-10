Toch geen doorstart voor kindermodemerk Little Indians

Een doorstart van Little Indians is toch niet tot stand gekomen, zo blijkt uit het tweede faillissementsverslag. In de zomer werd door de curator gemeld dat er diverse geïnteresseerde partijen waren voor het kindermodemerk, maar uiteindelijk heeft dit toch niks opgeleverd.

Update vrijdag 27 oktober: In tegenstelling tot wat de curator meldde in het tweede faillissementsverslag, heeft Little Indians tóch een doorstart gemaakt. November Holding BV heeft de beeld- en merkrechten overgedragen aan haar dochteronderneming November Retail BV. Vanaf 1 november zal er weer aan winkels verkocht worden.

Het ontbreken van een doorstart, ondanks diverse biedingen, is volgens het verslag te wijten aan het feit dat de merkhouder zich heeft teruggetrokken. November Holding B.V. is de houder van het merk en beeldmerk van Little Indians. Deze partij had in eerste instantie aangegeven te willen participeren in een doorstart, maar trok dit later toch in.

Little Indians vroeg voorafgaand aan het faillissement eerst surseance aan. Het merk werd als levensvatbaar gezien, maar had naar eigen zeggen extra werkkapitaal, tijd en een korting op de schuldpositie nodig. Echter was er op dat moment geen reëel zicht op een investering waarmee een akkoord kon worden gefinancierd. Om die reden is de surseance toen omgezet naar een faillissement.