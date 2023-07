‘Tomo in financiële problemen door moeizame start’

Het warenhuis met een missie, Tomo, verkeert in financiële problemen door een moeizame (op)start, dat schrijft de directie in een brief aan leveranciers volgens RetailTrends. Het warenhuis nam daarom de afgelopen twee weken maatregelen om de economische situatie te verbeteren. Daaronder zouden ‘stevige kostensaneringen en een reorganisatie’ vallen. FashionUnited zocht contact met Tomo-oprichter, Marjan Haselhoff, maar zij ging nog niet in op het verzoek.

Tomo zou de facturen van de leveranciers niet kunnen betalen door een tekort aan liquiditeit, schrijft RetailTrends op basis van de brief. Daarnaast schrijft het warenhuis met een missie dat het ‘hard werkt aan het verhogen van de omzet en het verlagen van de kosten’. Bovendien onderging het management een reorganisatie en werd het concept geoptimaliseerd.

“Het is voor een ieder ronduit teleurstellend dat de (op)start van Tomo zo moeizaam is verlopen tot op heden. Het vergt aanpassing tot in de kern van de bedrijfsvoering én aanpassing van voorwaarden. Hieronder ook te verstaan de onderwerpen huisvesting en financiering”, schrijft de directie in de brief, volgens RetailTrends.

Daar wordt aan toegevoegd dat ‘het proces de nodige doorlooptijd vraagt gezien de complexiteit en de betrokkenheid van veel stakeholders’. Het is nog niet duidelijk of Tomo additionele financiering kan verkrijgen. Echter belooft het warenhuis binnen vier tot zes weken de leveranciers een nieuwe update te geven over de situatie en de plannen.

Dit artikel wordt mogelijk later voorzien van extra informatie.