Trump dreigt opnieuw met importheffingen: 'In de komende twee, drie weken'

De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat hij binnen twee tot drie weken de importheffingen opnieuw invoert als de handelsgesprekken geen vooruitgang boeken.

In een toespraak in het Witte Huis zei de Amerikaanse president: "Uiteindelijk denk ik dat we geweldige deals zullen sluiten. En trouwens, als we geen deal hebben met een bedrijf of een land, zullen we de tarieven vaststellen. Ik zou zeggen: in de komende paar weken, toch? Ik denk het wel. In de komende twee, drie weken." Volgens Trump geldt dat mogelijk ook voor China, al sluit hij een speciale overeenkomst met dat land niet uit.

De Verenigde Staten en China staan volgens Trump dagelijks met elkaar in contact. Op de vraag van een journaliste of er direct contact is met China over het handelsconflict, antwoordt hij: "Ja, natuurlijk. Elke dag, elke dag."

Begin april laat Trump het handelsconflict escaleren door speciale invoerrechten in te voeren tegen meerdere landen. Later stelt hij een pauze van negentig dagen in en volgen er handelsgesprekken. Alleen voor producten uit China blijven de speciale heffingen gelden, tot wel 145 procent. China reageerde met importheffingen tot 125 procent op Amerikaanse goederen.