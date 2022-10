Tweedehandsplatforms schrappen Yeezy-producten temidden van de haatzaaierij van Ye

Een aantal grote tweedehandsplatforms heeft zich aangesloten bij het groeiende verzet tegen Ye, de rapper die vroeger bekend stond als Kanye West, na zijn regelmatige haatzaaiende en controversiële gedrag.

The RealReal behoort tot degenen die de opmerkingen van de rapper tegen de zwarte en joodse gemeenschap aan de kaak hebben gesteld, waarbij het platform verklaarde niet langer producten van Yeezy of Ye-gerelateerde merken te accepteren. Op Instagram zei The RealReal in een post waarin de beslissing werd aangekondigd: "Sinds onze oprichting zijn we toegewijd aan het creëren van een veilige ruimte voor elke werknemer, verzender en klant - ongeacht leeftijd, geslacht, religie, seksuele geaardheid of ras - en we tolereren geen opmerkingen die discriminatie aantonen of oproepen tot geweld." Het platform verklaarde verder dat Wests recente gedrag tijdens de Paris Fashion Week, waar hij een "White Lives Matter" t-shirt aantrok, en opmerkingen die hij heeft gemaakt over de Joodse gemeenschap, tot zijn besluit hebben geleid. Het bedrijf voegde eraan toe dat Yeezy-artikelen die al vóór de aankondiging waren vermeld, beschikbaar blijven op zijn website.

Volgens een rapport van WWD hebben ook Rebag en Fashionphile bevestigd dat ze niet langer Yeezy-gerelateerde artikelen zullen aanbieden. Dit komt omdat een reeks merken de rapper blijft laten vallen nadat hij zijn problematische opmerkingen via sociale media en in recente interviews heeft verdubbeld.

Onlangs verbrak Adidas de banden met West nadat hij op Twitter had gepost dat hij "defcon 3 op Joodse mensen zou loslaten" en later in een podcast "Drink Champs" zei: "Ik kan antisemitische dingen zeggen en Adidas kan me niet laten vallen. Wat nu?" Ook Balenciaga, Gap en Vogue hebben recent de banden met de artiest verbroken.

