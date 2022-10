Gap verwijdert Yeezy Gap producten uit winkels, sluit YeezyGap.com

Nadat Gap begin september al aankondigde hun partnerschap met Yeezy, het merk van Kanye West, alias Ye, stop te zetten, heeft het nu ook besloten alle Yeezy Gap producten per direct uit winkels te verwijderen en de website YeezyGap.com te sluiten, zo deelt Gap mee in een persbericht.

“In september kondigde Gap aan haar Yeezy Gap partnerschap te beëindigen. De recente opmerkingen en het gedrag van onze voormalige partner onderstrepen nog eens waarom. (...) Antisemitisme, racisme en haat in welke vorm dan ook zijn onvergeeflijk en worden niet getolereerd in overeenstemming met onze waarden. Namens onze klanten, werknemers en aandeelhouders werken wij samen met organisaties die haat en discriminatie bestrijden,” aldus Gap in het persbericht.

De beslissing van Gap komt vlak nadat Adidas publiekelijk bevestigde een einde te maken aan het partnerschap met Ye en zijn label Yeezy. Ook modehuis Balenciaga gaf eind vorige week aan de banden met Ye te verbreken.

Gap heeft tot dusver nog niet toegelicht hoeveel geld ze verwachten mis te lopen met de beslissing om de verkoop van Yeezy items stop te zetten. Adidas verwacht op de korte termijn maximaal netto 250 miljoen euro mis te lopen, zo gaf het bedrijf bij aankondiging van het stopzetten van het partnerschap aan.