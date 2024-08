Urban Outfitters rapporteert sterke omzetstijging in tweede kwartaal

Urban Outfitters, Inc., moederbedrijf van merken zoals Urban Outfitters, Anthropologie, Free People, FP Movement, verhuurservice Nuuly en Menus & Venues, heeft een sterk tweede kwartaal achter de rug. Dit blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf.

Het Amerikaanse bedrijf meldt een omzet van 1,35 miljard dollar (1,21 miljard euro), een stijging van 6,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Daarnaast rapporteert het bedrijf een nettowinst van 179,3 miljoen dollar (161,35 miljoen euro) over de eerste zes maanden van het jaar.

Richard Hayne, CEO van Urban Outfitters, deelt: "We zijn verheugd om recordverkopen in het tweede kwartaal te kunnen melden, aangejaagd door sterke prestaties in alle drie de segmenten: detailhandel, Nuuly en groothandel."

In 2021 introduceerde de retailgroep Nuuly, een maandelijkse huurabonnementservice. De netto-omzet van het Nuuly-segment groeit in Q2 met 62,6 procent, door een stijging van 55 procent in het gemiddelde aantal actieve abonnees.

Urban Outfitters opent 19 nieuwe winkels in Q2, waaronder negen Free People-winkels, vijf Urban Outfitters-winkels en vijf Anthropologie-winkels. Tegelijkertijd sluit het negen winkels, waaronder vier Urban Outfitters-winkels, drie Anthropologie-winkels en twee Free People-winkels.