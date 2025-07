V&D overgenomen door Britse Secret Sales en krijgt nieuwe start

V&D en To Be Dressed zijn overgenomen door Secret Sales. V&D moet dankzij de overname nieuw leven in worden geblazen, aldus het persbericht. Hoeveel de overname heeft gekost is niet bekend.

V&D moet uitgroeien tot ‘toonaangevende marktplaats voor afgeprijsde mode in de Benelux’. Dankzij de samenwerking met de nieuwe eigenaar krijgt V&D toegang tot ruim 4.500 mode- en beautymerken.

Secret Sales is de afgelopen jaren op overnamepad gegaan. Het kocht in 2023 Dreivip over en in 2024 Dress for Less en Afound. Afound was het outletplatform van de H&M Group en sloot de deuren in 2024 de digitale deuren, maar werd gered door Secret Sales. Op dat moment meldde Secret Sales al dat het naar verdere overnames keek voor 2025.

V&D krijgt nieuwe start, wordt marktplaats voor afgeprijsde mode

Jonathan Kahn, partner bij Cool Investments en voormalig eigenaar van V&D, voegt toe: “We hebben het merk V&D tien jaar geleden gekocht en succesvol ontwikkeld tot een volledig online bedrijf. Deze verkoop aan Secret Sales is het begin van een spannend nieuw hoofdstuk. Met hun schaal, platform en ambitie is V&D nu perfect gepositioneerd om verder te groeien en – om een vertrouwde bestemming te worden voor het grotere publiek.”

Chris Griffin, CEO van Secret Sales: “V&D is niet zomaar een merk, het heeft een speciale plek in het leven van mensen, met herinneringen en waarden die generaties overstijgen. Dit is een unieke kans om V&D te laten evolueren naar iets nieuws, terwijl we trouw blijven aan alles wat mensen eraan waarderen.”

“We zijn erg trots dat V&D nu deel uitmaakt van de Secret Sales-familie. We zien de kans om voort te bouwen op het ongelooflijke erfgoed en om het merk te vestigen als de moderne, toonaangevende modebestemming van de Benelux. We zijn ook enthousiast om To Be Dressed te verwelkomen bij ons groeiend Europese e-commerce platform – samen zullen deze merken een belangrijke rol spelen in de volgende fase van onze ontwikkeling.”

Zowel V&D en To Be Dressed behouden hun eigen merkidentiteit. To Be Dressed richt zich op jongere shoppers. De twee merken worden door de nieuwe eigenaar nu versterkt door de geavanceerde technologie, operationele efficiëntie en het uitgebreide productaanbod van Secret Sales. Dankzij de overname is Secret Sales met hun portfolio nu actief in 7 Europese markten.

V&D in nieuwe vorm verder onder Britse eigenaar

Warenhuisketen V&D ging aan het einde van 2015 failliet. Op dat moment had het bedrijf 62 winkels en ruim 10.000 werknemers. De warenhuizen sloten een voor een. Een groot deel ervan hebben nu een nieuwe invulling gekregen, maar vaak duurde dit lang. De merkrechten werden verkocht aan ondernemer Roland Kahn, op dat moment eigenaar van Coolcat en America Today.

In 2018 maakte V&D online een comeback waarbij het zich richtte op 'de interessegebieden van actieve 40-plussers zoals reizen, hobby's gezondheid, wonen, tuin en mode. Op dat moment is het doel om tegen 2023 de omzetgrens van 100 miljoen euro te bereiken. Mede door de coronapandemie dipte de omzet echter. Een migratie naar een nieuw technisch platform en het slechte economische klimaat zorgde voor verdere problemen.

In 2023 werd het platform echter ondergebracht bij To Be Dressed, omdat het businessmodel waarop V&D.nl draaide niet rendabel bleek. Nu doet Cool Investments het merk volledig van de hand.