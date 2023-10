Valt het doek voor Hallhuber? Alle winkels sluiten eind oktober

De zoektocht naar investeerders van de insolvente Duitse kledingretailer Hallhuber GmbH heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Als gevolg hiervan moeten alle winkels van het Duitse label nu eind oktober sluiten, melden diverse media, waaronder de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Maatregelen voor de opheffing van het bedrijf zijn al in gang gezet.

In totaal 112 winkels getroffen

De sluiting raakt 98 winkels in Duitsland, elf in Oostenrijk en drie in Zwitserland. De huurcontracten van de meeste winkels zijn naar verluidt ook al opgezegd. Hallhuber heeft nog niet gereageerd op een vraag van FashionUnited.

De online shop van het merk, dat in mei zijn tweede faillissement binnen drie jaar meldde, werd eind juni tijdens de zelfbeheerprocedure al opgeheven. Tijdens het eerste faillissement door het coronavirus in 2020 werden al ongeveer 180 Hallhuber-winkels gesloten.

Op dat moment was de afsluiting van de procedure gebaseerd op de overname van het bedrijf als onderdeel van een management buy-out door Chief Executive Officer Rouven Angermann en Chief Financial Officer Torsten Eisenkolb. Eisenkolb heeft het bedrijf inmiddels verlaten.

Naar verluidt zijn er gesprekken gaande met geïnteresseerde partijen, maar of er een toekomst is voor het bedrijf valt nog te bezien.