Van Alzúarr tot Business Fashion Academy: Zeynep Dag over het mode-ondernemerschap

Modefabriek is meer dan alleen een plaats om zaken te doen, de beurs nodigt ook andere (toekomstige) modeprofessionals uit om inspiratie op te doen en te netwerken. Om het publiek te inspireren, stelde de organisatie een Talks-programma samen, waarbij kennis wordt gedeeld over trends, sociale media en ondernemerschap. FashionUnited schuift bij laatstgenoemde aan en luistert naar het inspirerende verhaal van schoenenontwerper en ondernemer Zeynep Dag. Want, de modewereld ziet er glamoureus uit, maar hoe zit het met de achterklap?

Dag heeft ondernemerschap in haar bloed zitten. Haar vuurtje wakkerde aan in 2012 toen ze werd ontslagen als docent kunstgeschiedenis. Ze had te weinig ervaring, was het oordeel. Dus gooide ze het over een andere boeg. Dag ging schoenen ontwerpen, iets wat ze als ontwerper graag wilde. Na acht maanden solliciteren kwam ze niet aan de bak. Eerder hoorde Dag al dat ze geen goede schoenenontwerper zou zijn. Daar geloofde ze niet in en besloot haar eigen droom waar te maken: Dag richtte in 2017 haar eigen schoenenmerk Alzúarr op.

Alzúarr bestond nog geen twee weken toen Dag haar meest iconische bestelling binnenkreeg. Ze keek naar de afzender en kreeg meteen kippenvel: de assistent van Rihanna. “En als Rihanna jouw schoenen draagt, staan al snel andere sterrenstylisten te popelen om een paar schoenen te bemachtigen, bijvoorbeeld voor Beyoncé.” Alzúarr werd heel snel een begrip in Amerika en werd op het toppunt online verkocht in 84 landen, waarbij haar orchidee-hakken duidelijk de favoriet op alle markten zijn. In 2023 komt het moment dat Dag haar bedrijf verkoopt. “Ik was op een gegeven moment meer aan het ondernemen dan ontwerpen. Daar probeerde ik verandering in te brengen door me te storten op het ontwerpen en de positie als creatief directeur aan te nemen. De business kant kwam bij een andere partij te liggen.” Dat werkte niet. “Ik had niet meer het laatste woord over beslissingen en dat maakte me nerveus, ik kon dat niet loslaten.” Dag besloot, na een mooi bod, haar bedrijf te verkopen.

Het bleef niet enkel bij het oprichten van haar eigen schoenenmerk. In 2019 richtte ze haar eigen Business Fashion Academy op in Eindhoven, dat nu ook in Utrecht zit. Drie jaar later schreef ze het boek “Strijder op hakken” met de byline “Hoe ik de vrouw werd die ik wilde zijn”, waarin ze een diepe kijk geeft in haar bewogen ondernemerspad.

Alzúarr-schoenen, model 'The Lady' met orchidee, en bijpassende tas 'The Larr'. Beeld: Alzúarr

De lessen die Zeynep Dag over de mode-industrie leerde

“Ondernemen als Turkse vrouw met een Brabants accent is alles behalve makkelijk”, deelt Dag met het publiek. “Probeer als vrouw op hakken maar eens serieus gevonden te worden in een ondernemerswereld. It’s a men’s world. Dat zou je niet gelijk denken als we het over mode hebben, maar mannen zijn vaak degenen die achter investeringen zitten en vrouwen al snel minder zien staan.”

Terug naar het begin. Dag richtte Alzúarr op met haar eigen geld. Destijds had ze zo’n 6.000 euro bij elkaar gespaard om haar eerste schoenen mee te realiseren. Al bij het ontwerpen van haar eerste paar keek ze naar de markten waar ze in wilde ondernemen. Zo ontwierp ze een speciaal paar voor de Amerikaanse markt en een voor het Midden-Oosten. “Ik had simpelweg niet het geld om een hele collectie te ontwerpen, dus zorgde ik ervoor dat mijn ontwerp bij de markt paste die ik wilde aanspreken. Dat was er meer dan één, dus maakte ik verschillende ontwerpen voor diverse markten.”

Daarna kon de marketing beginnen. Dat deed Dag op sociale media. Zo was Instagram in 2017 hot and happening en daar maakte ze gebruik van. “Het algoritme was toen héél goed.” Dag betaalde fanpages van beroemdheden, met een focus op de Amerikaanse markt, om een advertentie op hun pagina te plaatsen, tagde sterrenstylisten en stuurde celebrities DM’s. Binnen no-time gingen de verkoopcijfers door het dak heen. “Die explosieve groei was bizar, ik heb er geen andere woorden voor.”

Als een merk zo hard groeit, moet op een gegeven moment ook aan Alzúarr worden gesleuteld. Bouwen kost geld, dus onderzocht Dag mogelijkheden om aan geld te komen. Ze stapte naar de bank, maar merkte al snel dat ze daar niet veel verder kwam. Ja, ze kon een lening krijgen, maar niet het gewenste bedrag. Dus ging Dag op zoek naar een investeerder. “Ik zocht een investeringsbedrag van 8 miljoen euro en ik heb er drie jaar over gedaan om dat te vinden. Dat is héél erg lang.” Dag verkocht haar bedrijf voor 60 procent aan de investeerder. Achteraf gezien is dat een domme keuze, vindt ze zelf. “Door meer dan de helft van je bedrijf te verkopen, heb je geen zeggenschap meer over je eigen bedrijf. Mijn tip: Verkoop nooit meer dan 49,9 procent, zo houdt je een meerderheidsbelang en hak jij de knoop bij belangrijke beslissingen door.” Dag bleef destijds nog een jaar als creatief directeur aan bij Alzúarr, maar merkte al snel dat de samenwerking niet werkte. Ze besloot uiteindelijk haar bedrijf te verkopen aan een grote internationale modegroep.

Zeynep Dag (links) vertelt over mode-ondernemerschap op de SS25-editie van Modefabriek. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Ondernemerslessen uit de modewereld door Zeynep Dag

Wat doet Dag nu? “Ik ga een aantal jaar niet verder als ontwerper. Ik voel het even niet. Coco Chanel is ooit ook even gestopt met ontwerpen, dus ik dacht: waarom doe ik dat ook niet?” Voor nu staat er een uitbreiding van de Business Fashion Academy op de planning. Zo zit de school nu in Eindhoven en Utrecht. “Eindhoven heeft twee lokalen, maar dat worden er komend schooljaar vier of vijf.” Dag geeft aan het verschil te willen maken met Business Fashion Academy, waarvan de onderwijsvisie ‘kennis, kracht en liefde’ luidt.

Voor alle beginnende ondernemers of mensen met ondernemersdromen geeft Dag nog een aantal tips mee: Onderschat LinkedIn niet - “het is de beste bron om in contact te komen met wie je ook nodig hebt”. Netwerken is belangrijk - “ik was tien jaar geleden de meest niet-sociale persoon die ik ken. Ik had twee vriendinnen. Netwerken is een skill, je moet het opbouwen. Begin klein, meld je aan voor business events en bezoek veel beurzen.” Houd daarbij in het achterhoofd dat niet alle evenementen je wat opleveren. “Bij negen van de tien evenementen ga je met lege handen naar huis, maar die ene kan het verschil écht maken”, geeft Dag mee.

Als laatste en misschien wel de belangrijkste tip volgens Dag: blijf lachen en positief. “Problemen bestaan niet. Er bestaan dingen die opgelost moeten worden, waarvan je leert”, benadrukt ze. “Ondernemen is keihard werken, ook in de mode-industrie. Maar hard werken, wordt altijd beloond.” De modewereld draait om glitter and glamour, maar zonder wrijving geen glans.