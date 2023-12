Schoenenontwerper Zeynep Dag verkoopt schoenenbedrijf Alzúarr

Succesvolle schoenenontwerper en ondernemer Zeynep Dag heeft haar bedrijf Alzúarr verkocht. Het nieuws meldt Dag tegen diverse media waaronder Elle en het Algemeen Dagblad. FashionUnited heeft contact opgenomen met Dag voor meer informatie.

Alzúarr is verkocht aan een ‘grote internationale fashiongroep’, maar een naam mag niet genoemd worden. “We hebben afgesproken daar geen mededelingen over te doen”, aldus Dag tegen het Algemeen Dagblad. “Het is een fantastische deal, voor een ondernemer een hele mooie kans.”

Alzúarr werd enkele jaren geleden opgericht en groeide al snel uit tot een favoriet bij beroemdheden. Zo droegen Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez en Naomi Campbell al schoenen van het merk. Dag geeft aan dat haar droom altijd was om schoenontwerper te worden, maar dat ze daardoor ook ondernemer moest worden. “Voor een ondernemer was dit een hele mooie kans.” Na de verkoop van haar bedrijf wil de ontwerper dan ook verder groeien als kunstenaar en ontwerper, ‘maar niet voor Alzúarr’. Ook is het nu tijd voor rust, aldus Dag.

De ondernemer is niet alleen ontwerper, ze heeft ook een eigen academie opgezet - de Business Fashion Academy.