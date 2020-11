Veel minder hoge bedragen uitgekeerd aan modebedrijven tijdens NOW 2.0

Het tweede register van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 2.0) laat voor de modebranche een heel ander beeld zien dan de NOW 1.0 waarover FashionUnited in juli publiceerde.

In de eerste lijst stonden talloze modenamen en bijna veertig mode- of kledinggerelateerde retailketens die meer dan 1 miljoen euro aan toelagen hadden aangevraagd. Het register liet daarmee duidelijk zien hoezeer de winkelsluitingen tijdens de eerste lockdown retailers hebben geraakt. Met publicatie van de tweede lijst deze week, wordt duidelijk hoezeer de heropening voor een groot aantal modebedrijven heeft bijgedragen aan herstel. Zij hebben in meerderheid helemaal niet en in sommige gevallen veel lagere steuntoelagen aangevraagd. In de nieuwe lijst keert nog maar een handvol modenamen uit de eerste lijst terug. Daarmee is de top 40 van juli gereduceerd tot een top 6.

Naast omzetherstel, is daarvoor een aantal andere redenen aan te wijzen, zoals tussentijdse faillissementen of forse reorganisaties. In de eerste categorie valt de FNG Group, die in maart nog ruim 4 miljoen euro staatssteun ontving . Andere modebedrijven zoals G-Star Raw , Hennes & Mauritz en Wibra hebben reorganisaties aangekondigd en zijn flink gaan snijden in het winkel- en personeelsbestand.

Een handvol modebedrijven keert in de 'meer dan 1 miljoen toelage lijst' terug:

Deze modebedrijven kregen NOW 2.0 toelagen van meer dan 1 miljoen

Bedrijfsnaam voorschotbedrag

Suit Supply B.V 2,5 miljoen

Wibra Supermarkt 1,4 miljoen

Scotch & Soda 1,39 miljoen

Van Haren Schoen B.V. 1,34 miljoen

Ecco 1,25 miljoen

Michael Kors Europe B.V. 1,14 miljoen

Mist u iets? Mail de redactie met aanvullingen op tip@fashionunited.com

Credit: Aygin Kolaei for FashionUnited