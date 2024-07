Vestiaire Collective, Isabel Marant Vintage en Faume lanceren een pop-up webshop voor tweedehands mode

Een nieuwe samenwerking op het gebied van luxe wederverkoop: Vestiaire Collective, Isabel Marant en de Franse e-commerce service Faume lanceren een online winkel voor tweedehands mode-items, meldt WWD. De website is wereldwijd beschikbaar voor klanten.

De tweedehands mode-items zijn naar verluidt "zorgvuldig geselecteerd", sommige door de gelijknamige ontwerper Isabel Marant zelf. Klanten kunnen kleding en accessoires kopen uit de Marant Etoile-lijn van Isabel Marant, "inclusief 15 catwalk looks uit het afgelopen decennium", aldus WWD. De prijzen variëren van 15 dollar (13,80 euro) tot 1000 dollar (924,50 euro).

"We zijn verheugd om samen te werken met Vestiaire Collective om onze klanten een exclusieve selectie van pre-loved stukken aan te bieden," deelt Marant me WWD. Ze vertelt verder: "Dit initiatief sluit aan bij onze toewijding aan duurzaamheid en zorgt ervoor dat onze mode nog vele jaren nieuwe eigenaren blij kan maken, wat ik graag de ecologie van kleding noem." De nieuwe samenwerking is een voortzetting van het Isabel Marant Vintage initiatief, dat in 2021 werd gelanceerd in samenwerking met Faume.