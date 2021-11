Victoria’s Secret & Co. behaalt omzetplus van 6,5 procent in derde kwartaal

Victoria’s Secret & Co. heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzet van 1,4 miljard euro behaald. Dit deed het bedrijf door een omzetplus van 6,5 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Omgerekend komt de omzet neer op 1,2 miljard euro.

Het netto inkomen van het bedrijf kwam neer op 75,2 miljoen dollar (66,3 miljoen euro). Dit is een halvering van het netto inkomen van het derde kwartaal van een boekjaar eerder. Toen stond het namelijk op 143,4 miljoen dollar (126,5 miljoen euro). In vergelijking met pre-pandemie niveau ligt de omzet nog 8,6 procent achter, zo blijkt uit het verslag.

Victoria’s Secret & Co. is een relatief nieuw bedrijf, nadat het is afgesplitst van L Brands, Inc. Eerder dit jaar werd duidelijk dat het lingeriemerk werd afgesplitst van Bath & Body Works, een ander bedrijf uit het portfolio van L Brands. Sinds de afsplitsing heeft Victoria’s Secret & Co. het debuut gemaakt op de beurs en opende het recent de eerste Nederlandse flagshipstore met volledig assortiment in Amsterdam.