Vince Holding Corp. rondt verkoop Rebecca Taylor af

Vince Holding Corp. heeft de verkoop van dochteronderneming Rebecca Taylor, Inc. afgerond. Dat maakt het Amerikaanse bedrijf bekend in een statement. Het nieuws komt nadat het bedrijf bekend maakte nog steeds verlies te draaien dat te maken had met de sluiting van Rebecca Taylor.

In het statement zegt Vince Holding Corp. dat het, het intellectuele eigendom en bepaalde aanverwante activa van Rebecca Taylor heeft verkocht aan Ramani Group. In september maakte het bedrijf bekend dat het de activiteiten van Rebecca Taylor stop zette om zich te concentreren op het merk Vince.

Eerder deze maand maakte Vince Holding Corp. zijn financiële resultaten bekend. Uit dat rapport bleek dat het bedrijf nog altijd een verlies draait. In het derde kwartaal kwam dat neer op een verlies van 5,2 miljoen dollar (4,9 miljoen euro). In het rapport werd aangegeven dat het verlies onder meer te maken heeft met de sluiting van Rebecca Taylor.

Rebecca Taylor is een damesmodemerk dat zich laat inspireren door ‘romantiek geherdefinieerd’, aldus de website van het merk. Het merk gebruikt elementen uit het verleden, maar geeft deze opnieuw vorm.