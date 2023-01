Voorspellingen komen uit: Opnieuw dalende cijfers voor Boohoo Group Plc

Boohoo Group Plc ziet haar omzet in het Verenigd Koninkrijk met 11 procent dalen op jaarbasis. De internationale omzet is met 10 procent gedaald. Dat maakt het bedrijf bekend in een financiële update.

De totale omzet van Boohoo bedraagt 637,7 miljoen pond (726,9 miljoen euro), waarvan 400,8 miljoen pond (456,9 miljoen euro) afkomstig is van het Verenigd Koninkrijk- de belangrijkste afzetmarkt van het bedrijf.

De dalende omzet kwam niet geheel als verrassing. In het halfjaarverslag maakte Boohoo al bekend te verwachten dat de omzetdaling met dezelfde mate aan zal houden, zolang macro-economische omstandigheden zoals de inflatie die invloed uitoefent op het kostenplaatje van het bedrijf als wel de consumentenvraag, zullen aanhouden.

Boohoo verwacht dat de verstoringen zullen afnemen en dat de vrachtprijzen zullen verbeteren, zo staat in het financieel verslag. Het bedrijf verwacht dat, in combinatie met de kostenbesparende maatregelen, de totale kosten zullen afnemen naarmate het jaar vordert en dat de vooruitzichten van de inflatie tegen het eind van het jaar zullen verbeteren.

Onlangs werd bekend dat de digitale modegigant naar verluid honderd banen zou schrappen. De ontslagronde zou in lijn staan met het plan om activiteiten te optimaliseren. Vooral medewerkers op de afdelingen e-commerce, inkoop en ontwerp zouden de dupe zijn. Begin januari startte de overlegfase. Er is vooralsnog geen definitieve beslissing genomen over het aantal te schrappen functies.