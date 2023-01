‘Boohoo schrapt personeel op hoofdkantoor in London’

De digitale modegigant Boohoo Group gaat naar verluid honderd banen schrappen, dat meldt The Times. Op dit moment bereidt Boohoo de ontslagronde voor. Volgens het bedrijf staat de nieuwe ontslagronde in lijn met het plan om activiteiten te optimaliseren dat in september 2022 bekend werd gemaakt.

De ontslagronde vindt vooral plaats op de afdelingen e-commerce, inkoop en ontwerp, schrijft The Times. Vorige week startte de overlegfase, maar er is nog geen definitieve beslissing genomen over het aantal te schrappen functies, laat Boohoo aan The Times weten.

Na de pandemie verkeert de verkoop van Boohoo in zwaar weer. Zo daalde de omzet als de winst van het bedrijf in de eerste helft van financieel jaar 2023, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met tien procent. De Raad van Bestuur was toentertijd wel van mening dat door optimalisering van activiteiten, via ‘uitvoering van belangrijke projecten, kostenbesparingen en het verlichten van de macro-economische tegenwind waarmee zowel consumenten als bedrijven te kampen hebben’ goed gepositioneerd zal blijven ‘om toekomstige winstgevendheid en financiële prestaties te verbeteren’. De ontslagronde zou dus onderdeel zijn van de kostenbesparing.

In 2022 onderging Boohoo verschillende grote veranderingen. Zo zou een van de grootste investeerders, T. Rowe Price, de helft van de aandelen in het bedrijf verkocht hebben en werd in juni 2022 Shaun McCabe aangesteld als nieuwe CFO.