Wat experts op het gebied van duurzaamheid en circulariteit voorspellen voor de mode in 2026

Nu 2026 nadert, vraagt FashionUnited zes experts op het gebied van duurzaamheid en circulariteit wat de mode- en retailsector kan verwachten.

Mode in 2026: Experts op het gebied van duurzaamheid en circulariteit over wat ons te wachten staat

1. Tiina Nyman, oprichtster van Circular Fashion News

Resale blijft de belangrijkste motor achter circulaire mode. Het aantal merken met resale-initiatieven groeit gestaag en de verwachting is dat het tempo van nieuwe toetreders zal versnellen. De meeste initiatieven zijn terugname- (kortingscodes voor geretourneerde producten) of inruilmodellen (winkeltegoed). Deze creëren duidelijke commerciële waarde door klanten terug te brengen in het ecosysteem van het merk. De groeiende acceptatie van resale onder luxeklanten zal er waarschijnlijk toe leiden dat meer luxemerken experimenten met vintage en resale lanceren.

Consolidatie onder recommerce-spelers is waarschijnlijk naarmate de markt volwassener wordt. Grotere platforms zullen samenwerken met of kleinere bedrijven overnemen op het gebied van resale, verhuur, reparatie en reconditionering.

Een groeigebied is textiel-naar-textiel recycling. De vooruitgang is nog niet opgeschaald, maar de toezeggingen van merken, partnerschappen en investeringsactiviteiten nemen toe. Ik verwacht dat meer bekende merken inkoopovereenkomsten zullen ondertekenen en strategische partnerschappen zullen aangaan met textiel-naar-textiel recyclers. Dit ondersteunt hen bij het aantrekken van verdere financiering.

Een parallel aandachtsgebied, en een belangrijke uitdaging voor merken, is de ontwikkeling van data-infrastructuren. De industrie bereidt zich voor op de uitrol van het Digitaal Productpaspoort. In 2026 zullen naar verwachting meer merken deze systemen testen en implementeren. Dit gebeurt vaak in samenwerking met externe leveranciers die de benodigde data en technische infrastructuur leveren.

2. Dr. Natascha van der Velden, onderzoekster en adviseur duurzame mode

Wat belangrijk wordt in 2026 - of in de komende jaren - is de rapportage voor vereisten zoals het CSRD-mandaat en het Digitaal Productpaspoort. Het bezit van uitgebreide productinformatie wordt steeds belangrijker. Het stelt je in staat om te monitoren wat je hebt, wat je activiteiten inhouden en waar je kunt verbeteren.

Het doel van dergelijke regelgeving is om bedrijven te stimuleren stappen te zetten richting duurzaamheid. Echter, het documenteren van informatie betekent niet automatisch dat er verbetering plaatsvindt.

Een inzicht dat ik kan bieden, is dat het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA) voor textiel - het doorlopen van al die processen - aanzienlijk bewustzijn creëert binnen organisaties. En bewustzijn is, naar mijn mening, het begin van echte verandering.

Verder hoop ik dat de informatiestroom naar consumenten wordt aangepakt. Informatie moet beknopter, van betere kwaliteit en eerlijk zijn. Het moet duidelijk zijn wat een product is, hoe het te gebruiken, hoe het te onderhouden en hoe het uiteindelijk te hergebruiken of te recyclen. Mijn wens is dat het niet langer alleen om het jasje gaat, maar echt om de inhoud.

3. Ann Claes, medeoprichtster van Masjien, een bureau voor mode, duurzaamheid en technologie

Als techno-optimist verwacht ik dat duurzaamheid en circulariteit in de mode zullen versnellen door de intelligente integratie van technologie in de hele waardeketen. Het Digitaal Productpaspoort kan verder gaan dan een compliance-checklist en een creatieve motor worden. Het is een digitale laag die transparantie versterkt, vertrouwen opbouwt en nieuwe mogelijkheden opent om met klanten in contact te komen gedurende de hele levenscyclus van een product. Deze verschuiving zal leiden tot rijkere storytelling, nieuwe servicegerichte bedrijfsmodellen en datagestuurde circulariteit die intuïtief aanvoelt in plaats van opgelegd.

Tegelijkertijd zal de digitale productcreatie verder volwassen worden. Van ontwerp en sampling tot productie en communicatie, digitale workflows zullen niet alleen sampling en afval verminderen, maar ook de creatieve vrijheid vergroten. De opkomst van virtueel passen zal de merkbeleving veranderen en bewuster consumeren mogelijk maken. Dit varieert van productie dichter bij de vraag tot het verlagen van retourpercentages door een betere pasvorm en verwachtingen.

De opkomst van pre-loved opent nieuwe zakelijke kansen voor merken. Het creëert manieren om een nieuw publiek aan te spreken en tegelijkertijd de waarde van elk product over meerdere levenscycli te verlengen. Het gaat niet alleen om het veranderen van de perceptie van de consument, maar ook om het erkennen van het culturele en economische potentieel van een lange levensduur. Met opkomende technologische oplossingen kunnen merken zelfs interne peer-to-peer resale aanbieden. Dit versterkt de gemeenschap, verdiept de loyaliteit en voegt een echt circulair bedrijfsaanbod toe.

Vooruitkijkend geloof ik dat het meest opwindende momentum ligt in meeslepende digitale ervaringen. Ik verwacht een aanhoudende toename van merkbetrokkenheid in gamified omgevingen, AR/VR/XR-lagen en holografische showcases zoals Future Front Row. Deze bieden allemaal nieuwe podia om vakmanschap, creativiteit en cultuur te vieren. Deze formats vervangen fysieke mode niet; ze verheffen het. In een tijd waarin duurzame communicatie afneemt, bieden deze tools nieuwe manieren om betekenisvolle verhalen te vertellen. Ze stellen mensen in staat om zich opnieuw te verbinden met mode als een uitdrukking van wie ze zijn, niet alleen van wat ze kopen. Als we dit technologisch optimisme doelgericht omarmen, kan 2026 het jaar worden waarin innovatie en impact hand in hand gaan. Hierdoor wordt circulariteit niet alleen schaalbaar, maar ook echt wenselijk.

4. Gauri Sharma, directrice strategie & engagement, Fashion Producer Collective

Gedurende een groot deel van het afgelopen decennium richtte de mode zich op consumentgerichte duurzaamheid, zoals circulaire pilots en materiaalinnovatie. In de afgelopen paar jaar zijn financiers, stichtingen en merken hun focus gaan verleggen naar het koolstofvrij maken van de toeleveringsketen, waar de meeste uitstoot plaatsvindt. Hoewel noodzakelijk, steunt deze verschuiving nog steeds op hetzelfde top-down draaiboek. Wanneer fabrikanten worden behandeld als uitvoerders in plaats van mede-ontwerpers bij het definiëren van het probleem, leiden ambitieuze klimaatdoelstellingen tot een onevenredige overdracht van risico's en kosten. Dit treft bedrijven die al met kleine marges opereren in volatiele handelsomgevingen.

De recente drang naar een versnelde uitfasering van steenkool illustreert dit. Sommige merken hanteerden agressieve tijdlijnen, waardoor fabrikanten miljoenen moesten investeren in biomassasystemen. Dit verhoogde de operationele kosten en droeg in sommige regio's bij aan zorgen over de luchtkwaliteit. Deze mandaten leiden ook de aandacht en middelen af van contextuele oplossingen en dringende aanpassingsbehoeften. Denk aan hittestress, kwetsbare infrastructuur en de fabrieksstoringen die de verwoestende overstromingen in Sri Lanka onlangs aan het licht brachten. Fabrikanten vrezen dat de verwachtingen rond een ‘rechtvaardige transitie’ en aanpassing de uitfasering van steenkool zullen weerspiegelen: ambitieus op papier, ongelijk in de praktijk.

In 2026 hoop ik duurzaamheidsstrategieën en sectorale routekaarten te zien die zijn opgebouwd met producenten in het middelpunt van de probleemstelling. Ook hoop ik op een toename van door fabrikanten geleide initiatieven, onderzoek en blauwdrukken. Een rechtvaardige transitie is niet mogelijk als de mensen die deze moeten implementeren, niet ook de macht hebben om deze te ontwerpen.

5. Dr. Kim Poldner, bijzonder hoogleraar circulaire economie en regionale ontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen

In 2026 verwacht ik dat de mode- en retailindustrie resoluut voorbij duurzaamheid en circulariteit zal bewegen, richting een regeneratief paradigma. Na twee decennia werkzaam te zijn in duurzame mode, zie ik een duidelijke verschuiving. Merken zijn niet langer tevreden met alleen het verminderen van schade of het sluiten van kringlopen. Ze beginnen zich af te vragen hoe hun activiteiten de sociale en ecologische systemen waarvan ze afhankelijk zijn, kunnen herstellen, revitaliseren en versterken.

Regeneratieve mode wordt daarom een leidend thema. Denk aan materialen afkomstig van biodiverse en bodemopbouwende landbouwsystemen, relaties in de toeleveringsketen gebaseerd op wederkerigheid in plaats van extractie, en ontwerpprocessen gericht op levensduur, zorg en reparatie. Deze verschuiving wordt ondersteund door de toename van investeringen in regeneratieve landbouw, de groeiende legitimiteit van inheemse kennis en de toenemende vraag van klanten, vooral jongere generaties, naar merken die een positieve bijdrage leveren aan mens en planeet.

Tegelijkertijd zal 2026 duidelijke uitdagingen met zich meebrengen. De industrie moet leren regeneratie op zinvolle manieren te meten, ‘regen-washing’ te vermijden en de diepgaande samenwerkingen op te bouwen die nodig zijn om hele waardeketens te transformeren. Retailers staan voor de taak om hun bedrijfsmodellen te heroverwegen. Van volumegedreven naar waardegedreven, en van seizoensgebonden push naar servicegerichte benaderingen gericht op rentmeesterschap en gemeenschapsbetrokkenheid.

Toch liggen binnen deze uitdagingen grote kansen. Merken die durven te pionieren met regeneratieve praktijken, zoals ecosysteempartnerschappen, eerlijke waardeverdeling en circulair-regeneratieve hybriden zoals reparatierituelen en terugnamesystemen die lokale bio-gebaseerde cycli voeden, zullen niet alleen hun bedrijf toekomstbestendig maken. Ze helpen ook een veerkrachtiger en mensgerichter modesysteem vorm te geven. Regeneratie is niet langer een nicheconcept; het wordt een essentiële strategische lens voor het volgende tijdperk van de mode.

6. Lydia Brearley, oprichtster van Enkel Consulting en Sustainable Fashion School

Op weg naar 2026 wordt de mode-industrie geconfronteerd met het groeiende bedrijfsrisico van materiaal- en grondstoffenschaarste.

Deze druk versnelt de noodzaak om next-gen materialen op grote schaal te commercialiseren. Circulaire innovators worden gedwongen om een volwassenheidstraject dat normaal een decennium duurt, in slechts een paar jaar op te schalen. Hoewel samenwerkingen in de industrie – van Circ x H&M tot Circulose x Marks & Spencer en Syre x Nike – tekenen van echt momentum vertonen, blijft het landschap sterk gepolariseerd. Veel innovators hebben nog steeds moeite om het kapitaal, de infrastructuur en de voorspelbare vraag te verzekeren die nodig zijn om de ‘schaalvallei’ te overbruggen.

De merken die zich inzetten met langetermijnverbintenissen en partnerschappen, in plaats van initiatieven in de pilotfase, zullen het volgende tijdperk van materiaalinnovatie vormgeven.

Tegelijkertijd verschuift transparantie van een ambitie naar een operationele noodzaak. Het Digitaal Productpaspoort, EPR-regelingen en strengere chemische regelgeving vereisen gedetailleerde, verifieerbare data uit de toeleveringsketen. Dit dwingt merken om opnieuw na te denken over hoe producten worden ontworpen, geproduceerd en teruggewonnen. Ontwerpen voor demontage en een lange levensduur, het veiligstellen van gerecyclede grondstoffen en het aanpakken van overproductie bij de bron worden kernbeslissingen in de bedrijfsvoering. Het zijn geen zijprojecten meer die binnen duurzaamheidsteams vallen.

Ondanks beweringen dat duurzaamheid aan momentum verliest in de industrie, wordt het in feite de strategische noodzaak voor concurrentievermogen. Het is momenteel de belangrijkste uitdaging voor merken, maar ook de moeilijkste om te implementeren. In een landschap dat wordt gekenmerkt door beperkte middelen, stijgende wettelijke verwachtingen en snel evoluerend consumentengedrag, zullen de merken die nu handelen niet alleen aan de regels blijven voldoen. Zij zullen gepositioneerd zijn om te overleven en te bloeien in het komende decennium.

