Wat AI-experts en -liefhebbers verwachten voor mode en retail in 2026

2026 nadert snel. FashionUnited vraagt zes AI-experts wat zij verwachten van kunstmatige intelligentie in de mode en retail:

AI-voorspellingen voor mode en retail in 2026

1. Carmen Martínez Ferrer, senior data-analist bij Farfetch en oprichtster van @thedatafashionbrief

Als senior data-analist bij luxe webshop Farfetch integreert ze AI in marketinganalyses en campagneoptimalisatie voor datagestuurde groei. Ferrer is ook de oprichtster van het Instagram- en TikTok-account @Thedatafashionbrief, waar ze modenieuws vanuit een dataperspectief deelt.

Vooruitkijkend naar 2026 verwacht ik dat AI de manier waarop klanten mode ontdekken en kopen opnieuw zal definiëren. Dit geldt met name voor de snelgroeiende markt voor tweedehands en resale. Rapporten van McKinsey en de Boston Consulting Group wijzen op een sterk groeiende vraag, maar de markt blijft gefragmenteerd en vol frictie.

Er komen startups op die AI gebruiken voor productauthenticatie en gepersonaliseerde ontdekking. Ze bouwen meer conversationele, community-gedreven winkelervaringen die aansluiten bij de jongere luxe consument.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijkere aankoopdrijfveer en zoekgedrag verschuift van browsen naar interactie in natuurlijke taal. Dit biedt retailers een grote kans om productontdekking opnieuw uit te vinden. Ze kunnen platforms bouwen die menselijk, intuïtief en verbonden aanvoelen.

De merken die deze verschuiving omarmen, zullen de kloof overbruggen tussen technologie, personalisatie, community en bewuste consumptie.

Carmen Martínez Ferrer, senior data-analist bij Farfetch en oprichtster van @thedatafashionbrief Credits: Carmen Martínez Ferrer

2. Louis-Philippe Kerkhove, oprichter en technisch directeur van Crunch Analytics en professor operations management aan de UGent

Prof. Louis-Philippe Kerkhove is de oprichter en technisch directeur van Crunch Analytics, een bedrijf in Gent en Rotterdam dat AI en datagestuurde oplossingen voor retail en logistiek ontwikkelt. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Gent, waar hij lesgeeft in operations research en een brug slaat tussen academisch onderzoek en praktische bedrijfstoepassingen.

Na de golf van experimenten met kunstmatige intelligentie in 2025, gaan de mode- en retailsectoren een jaar van reflectie tegemoet. Veel bedrijven hebben AI overhaast ingevoerd, vaak zonder duidelijke doelstellingen. Ik verwacht dat 2026 een golf van desillusie zal brengen. Bedrijven worden geconfronteerd met de nadelen van het gebruik van taalmodellen zoals ChatGPT voor berekeningen of het automatiseren van workflows zonder menselijk toezicht. Dit zijn fouten die operationele problemen snel kunnen vergroten, een herinnering om voorzichtig te werk te gaan.

Anderzijds was deze experimenteerfase ook een noodzakelijke vooruitgang. De vele pilots helpen te onthullen waar AI echt waarde toevoegt. Ik geloof dat de echte doorbraken niet in klantbeleving en personalisatietools zullen plaatsvinden, maar in de backoffice: bij collectieplanning, prijsstelling en voorraadbeheer. AI-toepassingen zullen de bedrijfsvoering efficiënter maken, de businesscase voor duurzaamheid versterken en aansluiten bij trends zoals nearshoring en de introductie van digitale productpaspoorten voor traceerbaarheid. Regelgeving zal aandringen op betere datakwaliteit, terwijl AI-innovatie processen slanker en rendementen hoger zal maken.

Op creatief vlak is intuïtie alleen niet langer voldoende. De toegankelijke, ‘menselijke’ tools van AI stellen ontwerpers en inkopers in staat om creatieve instincten te vertalen naar meetbare inzichten. Naar mijn mening is er binnenkort geen geldig excuus meer om collecties te bouwen zonder kwantitatieve onderbouwing, een teken dat data en creativiteit eindelijk samenkomen in de mode-industrie.

Louis-Philippe Kerkhove, Crunch Credits: Crunch

3. Paul Vidal, hoofd verkoop bij e-commerceprovider Kleep AI

Paul Vidal is hoofd verkoop bij Kleep AI, een bedrijf uit Parijs gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie voor mode en e-commerce. Kleep helpt merken de conversie te verbeteren, retouren te verminderen en een meer gepersonaliseerde klantervaring te bieden met zijn maat- en productontdekkingstechnologie. Het bedrijf werkt samen met toonaangevende merken als Lacoste, Kenzo, Victoria Beckham, Rabanne en Intersport. Vidal deelt regelmatig updates en inzichten over AI en retail op zijn LinkedIn-account.

Dit jaar was de grootste verschuiving niet de opkomst van AI-agenten of de belofte van volledige automatisering, maar iets fundamentelers: de terugkeer naar verlangen. AI kan een intentie versnellen, maar niet creëren. In 2025 hebben merken fors geïnvesteerd in nauwkeurigheid, personalisatie en rijkere productervaringen, vooral door AI-gegenereerde video en verbeterde pasvormtechnologieën. De transactie wordt een technische routine. Wat nu echt de prestaties bepaalt, gebeurt stroomopwaarts: identiteit, inspiratie en emotionele relevantie.

De belangrijkste transformatie in 2026 zal de volledige omnichannel-integratie zijn. Retail en e-commerce kunnen niet langer als afzonderlijke werelden worden beheerd. De sterkste spelers zullen werken met uniforme data, een uniforme voorraad en in de praktijk een enkele winst-en-verliesstructuur. AI zal deze continuïteit versterken, niet vervangen.

De retailers die winnen, zijn degenen die precisie combineren met beleving. Automatisering zal belangrijk zijn, maar de onvergetelijke ervaringen komen van de merken die klanten een echte reden geven om voor hen te kiezen.

Paul Vidal, hoofd verkoop bij e-commerceprovider Kleep AI Credits: Paul Vidal

4. Justin-Caine Cavanas, lead XR & AI bij Playar

Justin-Caine Cavanas is een creatief technoloog en expert in XR & AI, gericht op het combineren van technologie met de fysieke wereld om betekenisvolle menselijke ervaringen te creëren. Als lead XR & AI bij Playar, een immersieve studio in Antwerpen, brengt hij deze visie tot leven. Zijn werk heeft bijgedragen aan immersieve projecten voor grote merken, waaronder Dior, Chanel en Harrods.

Naarmate AI onzichtbaar verweven raakt in onze workflows, ervaringen en beslissingen, zal de hype verdwijnen. De impact ervan wordt echter alleen maar groter. De druk die jarenlang stilletjes is opgebouwd, komt plotseling naar boven: een collectieve honger naar het onmiskenbaar menselijke. Deze beweging is al begonnen. Merken stappen af van steriele schreefloze lettertypes en kiezen voor klassieke schreefletters, surrealistische lettervormen en gedurfde speelsheid. Zoals Dior dat terugkeert naar zijn signatuur uit 1946 en zich aansluit bij een stille rebellie tegen de algoritmische eenheidsworst die alles op elkaar doet lijken. Dit is niet uit nostalgie. Het is een zoektocht naar ziel, authenticiteit en echtheid. De winnaars van 2026 zullen AI gebruiken om te versterken wat machines niet kunnen repliceren: persoonlijkheid, vakmanschap en betekenisvolle menselijke verbinding. De technologie die slaagt, is de technologie waarvan we vergeten dat ze er is. De echte transformatie is dus niet technologisch, maar filosofisch.

Tegelijkertijd zijn er twee tektonische verschuivingen gaande: van tools naar samenwerkingspartners en van schermen naar de ruimte.

Ten eerste zal AI verder evolueren van generatief naar agentief. We zullen niet langer alleen maar prompts geven, maar systemen orkestreren die merkecosystemen begrijpen, variaties voorstellen op basis van culturele verschuivingen en ervaringen dynamisch aanpassen. Creatieven worden dirigenten, geen instrumentalisten.

Ten tweede nadert spatial computing zijn kantelpunt. ‘Eyes-up computing’ zal onze blik van schermen afhalen en richten op de ruimte om ons heen. We bevinden ons in het pre-iPhone-moment van AR/AI-brillen. Toch blijft de paradox bestaan: hoe programmeerbaarder onze wereld wordt, hoe meer we zullen verlangen naar wat niet berekend kan worden. De merken die deze spanning begrijpen en AI gebruiken om de menselijke ervaring te verdiepen, zullen bepalen wat de toekomst brengt.

Justin Cavanas Credits: Hanne Fransen

5. Kirsten Jassies, een social media-, TikTok- en AI-strateeg en spreker

Kirsten Jassies is een social media-expert en geeft trainingen en presentaties over opkomende trends, short-form videocontent en AI-gedreven contentcreatie op platforms als Instagram en TikTok. Ze is ook de auteur van Instaproof (2018), Tiktologie (2022) en 'Het is allemaal de schuld van social media' (2025).

In 2026 zie ik mode- en retailmerken AI gebruiken als zowel een strategische als een creatieve assistent. Succes hangt echter af van scherpere keuzes rond doelgroepen, boodschap en esthetische richting. Nu sociale platforms hyper-gepersonaliseerd worden, moeten merken glashelder zijn: wie is de doelgroep, aan welke behoefte wordt voldaan en wat is de beoogde sfeer?

AI helpt (teams) deze parameters te definiëren door zoekgedrag, terminologie en stijltrends op TikTok en Instagram te analyseren. Social search zal de ontdekking stimuleren, aangezien consumenten direct binnen video-first platforms zoeken naar stylingoplossingen, stijlinspiratie en productcategorieën. Merken die in deze ruimtes zichtbaarheid, stilistische consistentie en duidelijkheid in doelgroep en demografie behouden, zullen opvallen.

Tegelijkertijd zal AI worden ingebed in alle creatieve tools, wat de contentproductie versnelt en verbetert. Van beeldretouchering tot video-opmaak en van scripting tot stylingvoorstellen: AI ondersteunt brainstorming, ontwerp en verfijning. Creators zullen minder tijd besteden aan handmatige taken, meer produceren, sneller variaties testen en content aanpassen op basis van algoritmische feedback. Merken zetten gestroomlijnde interne workflows of AI-agenten op om trends te monitoren, concepten te organiseren en richting te geven aan creators. Dit resulteert in content die zowel visueel aantrekkelijk is als perfect is afgestemd op de beoogde doelgroep.

Kirsten Jassies Credits: Kirsten Jassies

TikTok stockphoto Credits: Photo by cottonbro studio via Pexels

6. Janice Wang, CEO Alvanon

Janice Wang is CEO van Alvanon, een fashion-tech bedrijf dat maatvoering en pasvorm definieert voor wereldwijde modemerken. Ze gebruiken datagestuurde lichaamsscans en technologie zoals fysieke paspoppen en 3D-avatars om pasvormstandaarden te definiëren en kleding beter passend te maken. Alvanon organiseert ook een jaarlijks Tech Fest, met lezingen over AI en andere innovaties in modetechnologie.

AI biedt enorme kansen. Het kan teams tijd besparen, beslissingen verbeteren en systemen responsiever en consumentgerichter maken. Maar AI is slechts zo krachtig als de data erachter. Zonder consistente, hoogwaardige informatie kan AI onrealistische virtuele ervaringen, een slechte pasvorm, ontevreden klanten en meer retouren creëren.

In 2026 ligt de uitdaging in de moed om de processen te onderzoeken waar niemand graag naar kijkt, want daar begint de transformatie pas echt. De focus moet blijven liggen op menselijke elementen zoals vertrouwen en authenticiteit. Te veel cruciale informatie zit nog steeds vast in geïsoleerde afdelingen of bij leveranciers die niet communiceren. Om de volledige waarde van AI te ontsluiten, moet informatie aansluiten bij processen, en processen bij de doelen en KPI's van elk teamlid.

Door AI te bouwen op een sterke basis – gedeelde standaarden, schone data en mensgerichte workflows – kunnen merken een slimmer, veerkrachtiger en betrouwbaarder mode-ecosysteem creëren.

Janice Wang, CEO van Alvanon Credits: Alvanon

Alvanon pasvormtechnologie AI Credits: Alvanon

Deze informatie is schriftelijk verstrekt.