AI in Fashion: Hoe Playar XR en AI gebruikt voor immersieve ervaringen en storyliving

Artificiële intelligentie (AI) verandert de mode-industrie in hoog tempo. Terwijl sommige bedrijven afwachten, zetten andere gedurfde stappen vooruit.

Voor de ‘AI in Fashion’-serie spreekt FashionUnited met Justin-Caine Cavanas, XR & AI Lead bij Playar, gespecialiseerd in immersieve ervaringen.

1. Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Justin-Caine Cavanas, XR- en AI-lead bij Playar in Antwerpen-Berchem. Al zes jaar werk ik in de immersieve sector, waar ik technologie verbind aan emotionele ervaringen.

Playar ontwikkelt XR-ervaringen voor mobiele apparaten, headsets, smartglasses en AR-mirrors , maar ook webAR, digitale activaties en next-gen AI-video’s. Daarbovenop werken we met CGI, 3D-animaties en *fake-out-of-home* content. Wat ons onderscheidt, is onze cross-platform aanpak. \*Wat is een *Augmented Reality* mirror? “Een AR-mirror, of slimme spiegel, combineert een standaard digitaal scherm met augmented reality-technologie om een interactieve, meeslepende ervaring te bieden. Het projecteert digitale content over de *real-time* reflectie van een gebruiker, waarbij virtuele en fysieke werelden naadloos met elkaar worden geïntegreerd. Hierdoor kunnen gebruikers persoonlijk de aangebrachte veranderingen zien, interactie hebben met digitale elementen en op een boeiende manier beter overwogen beslissingen nemen,” aldus Cavanas.

Inmiddels heeft Playar zo’n duizend immersieve ervaringen ontwikkeld voor grote namen zoals Gucci, Tiffany’s, Samsung, Lego en Coca-Cola, maar ook voor kleinere merken, culturele en educatieve projecten en overheidsinstellingen.

Ik begeleid deze samenwerkingen, zorg dat het proces soepel verloopt en dat de kwaliteit en stijl van onze experiences aansluit bij wat het merk verwacht.

Zo hebben we bijvoorbeeld voor de Dior flagship store in New York een social AR-experience ontwikkeld. Bezoekers scannen een QR-code op de gevel en zien de winkel tijdens de feestdagen tot leven komen in gingerbread-stijl, compleet met een digitaal billboard. Zelfs Monsieur Dior stapt uit een taxi en komt tot leven op je scherm, terwijl je verschillende elementen kunt aanklikken voor meer informatie over bijvoorbeeld de New Look-dress of de Lady Dior-handbag.

In een groot winkelcentrum in Hongkong hebben we voor Burberry een AR-mirror fotobooth-experience opgezet, waarbij bezoekers via vragen gepersonaliseerd productadvies krijgen en aan het einde een foto mee naar huis nemen.

Burberry booth AR-mirror photobooth experience Credits: Playar

2. Wat biedt een immersieve ervaring merken?

Onze kernfilosofie is storyliving in plaats van storytelling. In plaats van passieve toeschouwers, maken we mensen actief deelnemer/onderdeel van een verhaal. Ervaringen blijven daardoor langer hangen en creëren daadwerkelijk emotionele impact. Dit is belangrijk in een tijd waarin aandacht schaars is en traditionele 2D-marketing (tv, desktop, mobile) aan impact verliest. Waar er jaren terug een shift was van desktop naar mobile, zie ik nu de shift van mobile naar spatial gebeuren. Dat XR en AI steeds vaker integraal op wordt genomen in de mediastrategie van merken, onderschrijft dat: het wordt niet uitsluitend meer gezien als een leuke extra.

AR-productpresentaties hebben dan ook commerciële impact, zo wordt door onderzoeken onderschreven: klanten kopen sneller (Shopify: +94% conversie) en retourneren minder producten (Ikea: -40%), doordat ze het product beter kunnen ervaren voordat ze het kopen.

Ondanks dat ligt voor ons de echte magie in de beleving. Bij Harrods in Londen was ik aanwezig om de AR-ervaring op te zetten en de interacties te volgen. Ik zag hoe mensen voor de spiegel in verbazing vielen of spontaan een lach kregen. Dat soort reacties vind ik krachtig, omdat het laat zien dat je emotie kunt oproepen — iets wat in ons dagelijkse, scherm gedomineerde leven vaak verloren gaat, omdat we een beetje gevoelloos zijn geworden door de overvloed aan informatie.

3. What’s next voor het XR- en AI-momentum?

High-end merken zien dat het werkt: XR kan mode steeds specialer en ervaringsgerichter maken. Via AR-extensies en digitale hybrides wordt kleding niet alleen gedragen, maar ook beleefd: waardoor product en experience onlosmakelijk verbonden zijn.

Ook in games zoals Roblox en Fortnite speelt mode een steeds grotere rol. AR laat merken hun collecties op nieuwe manieren presenteren en consumenten spelenderwijs betrekken.

Het meest enthousiast ben ik over de nieuwe XR- en AI-technologieën en de verschuiving die al aan de gang is. Met nieuwe consumentenbrillen die er ‘gewoon’ uitzien en je zo mee de straat op kan, zoals van Meta en Snapchat wordt XR alledaagser en toegankelijker. Ik denk dat de komende twee, drie jaar een heel grote shift gaat zijn in hoe mensen digitale content beleven en ermee interageren. En dat biedt enorme kansen voor luxury, entertainment en hospitality.

Met de opkomst van AI zie ik ook enorme nieuwe mogelijkheden, vooral op het gebied van personalisatie. Denk aan virtuele stylisten, AI-agents die in naam van de klant shoppen of via concepten zoals het Fashion Passport van Contourlab . Dit kan de customer journey volledig veranderen. Lees hier meer over de online digitale stylist CountourLab dat de Belgische multibrandretailer SKM gebruikt: AI in Fashion: Modewinkel SKM over zijn AI-gedreven digitale stylist

Tegelijkertijd brengt AI ook uitdagingen mee: grote modehuizen zoals Dior, Gucci, Chanel en Louis Vuitton zijn afhankelijk van opgebouwde expertise, talent en merkidentiteit. AI mag dit niet trivialiseren; merken moeten het niet inzetten om een visie te creëren, alleen om te versterken.

Technologie is een instrument, geen identiteit. In deze tijd waarin machines nu kunnen ontwerpen, personaliseren en verkopen is het cruciaal om de menselijkheid van mode te behouden.

4. Welke uitdagingen ervaar jij in je werk?

Werken met innovatieve technologie betekent constant schakelen. Elke paar weken is er een update, een nieuw tool of platform.

Daarnaast merken we dat het in België soms moeilijker is om XR-projecten te verkopen, omdat men wat behoudender is. Bovendien blijft XR voor veel mensen abstract. Duidelijke visualisaties, mock-ups en storyboards helpen dit te overbruggen.

Strakke deadlines zijn vaak een uitdaging. Zo moest Dior Spectacles experience voor Snapchat’s crafted for luxury event in Parijs, in slechts 2,5 tot 3 weken worden opgeleverd. Dat vereiste snelle besluitvorming, creatieve flexibiliteit en strakke samenwerking.

Een van onze grootste successen is dan ook ons team zelf. We hebben een werkcultuur waarin we hoge snelheid en kwaliteit kunnen combineren, flexibel meedenken en ons continu verbeteren. Daar zijn we erg trots op.

Dior Spectacles experience Credits: Playar

5. Tot slot: heb je nog een tip voor de lezer die aan de slag is/wil met XR en AI?

Een: Doe niet iets met AI alleen omdat je denkt dat je mee moet doen aan de buzz. De meest krachtige projecten beginnen met menselijke vragen: hoe voelen klanten zich, wat ontbreekt er in hun ervaring, waar zit frictie, wat hebben ze echt nodig?

Twee: Durf klein te beginnen. Als de metaverse-overpromises ons iets hebben geleerd, is het dat het niet altijd groots en meeslepend hoeft te zijn. Een kleine ervaring die echt werkt en mensen raakt is beter dan een groot technisch indrukwekkend project dat emotioneel leeg is. Bouw iets waar je zelf enthousiast van wordt, waar het team achter staat, en waar echte mensen iets aan hebben.

Technologie is pas geslaagd als mensen vergeten dat het technologie is en het gewoon als magie ervaren. Die AR-spiegel in Harrods is een perfect laagdrempelige toepassing voor fashion en instore: de consument gaat ervoor staan en het werkt.

ACHTERGROND Trend: van storytelling naar storyliving in het luxesegment The Future Laboratory voorziet ook dat luxemerken zich bewegen van traditionele, statische merkverhalen naar multisensorische, emotioneel immersieve storyliving, zo deelde het Londense markt- en trendbureau op 4 december in een Future Forecast 2026-webinar. “Nu consumenten in het luxesegment connectie boven aspiratie verkiezen, maken merken de evolutie van statische storytelling naar emotionele, immersieve storyliving. Geluid, geur en textuur vormen de nieuwe materialen van luxe, waarmee vakmanschap wordt doorgetrokken naar emotionele en multisensorische sferen,” zei Rose Coffey, Senior Foresight Analyst, The Future Laboratory. “Deze verschuivingen tonen een sector die exclusiviteit herdefinieert door participatie; de essentie van luxe ligt hierbij niet langer in bezit, maar in aanwezigheid. Storytelling, erfgoed en authenticatie gelden daarbij als de voornaamste pijlers.

Justin Cavanas Credits: Hanne Fransen