Wehkamp Retail Group breidt achteraf-betaaloplossing uit in samenwerking met Riverty

Wehkamp Retail Group, eigenaar van Wehkamp, Kleertjes.com en Union River, breidt zijn samenwerking met Riverty uit. Klanten van het online warenhuis Wehkamp kunnen nu ook gebruikmaken van de achteraf-betaaloplossing van Riverty, ondersteund door mediabedrijf Bertelsmann.

Chris Rostron, CFO bij Wehkamp Retail Group, legt uit: “We zijn verheugd om onze samenwerking met Riverty verder uit te breiden en dat achteraf betalen met Riverty nu mogelijk is voor de klanten van Wehkamp. Door de integratie van de betaal na ontvangst-oplossing op wehkamp.nl en in de Wehkamp app, hebben we er alle vertrouwen in dat onze klanten gebruik kunnen maken van een betrouwbare achteraf betaaloplossing.”

De samenwerking tussen Wehkamp Retail Group en Riverty begon in 2021 na de overname van Kleertjes.com en is sindsdien uitgebreid met de lancering van Union River. De introductie van betaal na ontvangst voor klanten van Wehkamp via Riverty versterkt de samenwerking verder.

Lenhard Hubscher, Country Lead Benelux bij Riverty, concludeert: “We zijn enthousiast met de voortzetting en uitbreiding van onze samenwerking met Wehkamp Retail Group. Het aanbieden van onze betaal na ontvangst-oplossing aan deze gerenommeerde en vertrouwde e-commerce speler is een bewijs van onze toewijding aan het leveren van betrouwbare en innovatieve betaaloplossingen.”

Zorgen rondom achteraf-betaaloplossingen

Hoewel de uitbreiding van achteraf-betaaloplossingen, zoals in het geval van Wehkamp en Riverty, consumenten meer flexibiliteit biedt, groeit tegelijkertijd ook de kritiek. Minister van Financiën Steven van Weyenberg heeft in juni kritiek geuit op de impact van buy-now-pay-later (BNPL) diensten. In een brief aan de Tweede Kamer pleit hij voor strengere regelgeving, waaronder een striktere leeftijdscontrole. Van Weyenberg wijst erop dat jongeren vaak onbewust financiële verplichtingen aangaan door verleidelijke termen zoals “gratis” en “0 procent rente”, die in werkelijkheid vaak verborgen kosten met zich meebrengen, zoals aanmaningskosten.

Ondanks de groei van de BNPL-markt, met 45 miljoen transacties en een waarde van 4,8 miljard euro in 2022, wijst ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de risico’s. Jongeren raken steeds vaker in de problemen door het aangaan van schulden zonder volledig inzicht te hebben in de lange-termijngevolgen. Er wordt daarom steeds meer aandacht gevraagd voor een grondige risicoanalyse en strengere maatregelen om de kwetsbare groepen, zoals jongeren, te beschermen.