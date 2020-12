Winkeldiefstal tijdens de wereldwijde pandemie

De aanhoudende wereldwijde pandemie heeft een grote impact gehad op de detailhandel. Na maanden van corona maatregelen, social distancing en nieuwe werkomstandigheden, blijven veel retailers en merken worstelen om het "nieuwe normaal" te accepteren. Verschillende onderzoeken voorspellen dat het effect van COVID-19 op de retail erger zal zijn dan de wereldwijde recessie van 2008.

In de Verenigde Staten hebben gevestigde winkelketens van Macy's tot JC Penney, Victoria's Secret en Forever 21 honderden winkels gesloten en duizenden werknemers ontslagen. In het Verenigd Koninkrijk hebben iconische retailers zoals Debenhams, John Lewis en M&S hetzelfde gedaan. In Duitsland, de grootste economie in Europa, meldde een derde van de 400 ondervraagde retailers dat ze het gevoel hadden dat hun huidige bestaan wordt bedreigd, zo blijkt uit onderzoek van de Duitse brancheorganisatie Handelsverband Deutschland. Veel retailers wereldwijd staan dus onder druk. Voor een deel is deze druk te wijten aan een aanzienlijke daling van het bezoekersaantal. Volgens Ernst & Young bezoekt 40% van de consumenten minder vaak winkels in Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Finland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. En slechts 20-35% bestelt meer online, lang niet genoeg om het tekort te compenseren. De huidige zwakke retailomgeving draagt alleen maar bij aan de extra stress waarmee retailers te maken hebben naast de normale uitdagingen die de aankomende feestdagen met zich meebrengen.

Winkeldiefstal neemt in aanloop naar de feestdagen toe



Voor retailers staat een cruciaal verkoopmoment voor de deur, ook wel bekend als het “gouden kwartaal”, maar Covid-19 blijft de wereldwijde marktomstandigheden in zijn greep houden. Nieuwe uitbraken hebben geleid tot nieuwe lockdownmaatregelen die toeleveringsketens verstoren en onvoorspelbaarheid van bezoekersaantallen met zich meebrengen. Daardoor is het moeilijker dan ooit om te voorspellen hoe de handelsomstandigheden er deze kerst uit zullen zien. Hoewel veel retailers zullen vertrouwen op deze cruciale verkoopmomenten om meer winst te boeken, brengen de huidige omstandigheden een hele reeks nieuwe zorgen met zich mee. Naast de anderhalve meter afstand, hygiënevoorschriften en veiligheidsregels die consumenten ervan weerhouden fysiek te winkelen, blijkt uit recente gegevens ook dat winkeldiefstal opnieuw toeneemt.



Hoewel winkeldiefstal dramatisch daalde in de eerste weken van de lockdown, kwam dit volgens een studie van het National Center for Biotechnology Information doordat de meeste (niet-essentiële) winkels gesloten waren, waardoor de kans op winkeldiefstal aanzienlijk was afgenomen. Toen winkels in juni weer opengingen, zagen velen waarschijnlijk een toename van winkeldiefstal, aangewakkerd door het begin van de recessie. Winkeldiefstal blijft een van de belangrijkste vermogensdelicten, en treft gemiddeld één op de 11 mensen in de VS. Volgens gegevens van de National Association for Shoplifting Prevention vinden er gemiddeld 550.000 winkeldiefstallen per dag plaats, waarbij elk jaar voor meer dan 13 miljard dollar aan goederen van retailers wordt gestolen.

Nieuwe technologie maakt het makkelijker om winkeldiefstal te plegen

Nu de retailers in de EU hun omzet opnieuw zien dalen na de invoering van nieuwe maatregelen om de tweede/ derde golf te bestrijden, zullen retailers de gevolgen van meer winkeldiefstallen en georganiseerde misdaad alleen maar meer voelen. In het Verenigd Koninkrijk toont recent onderzoek aan dat de retail geconfronteerd wordt met ten minste 1.000 winkeldiefstallen per dag, waarvan meer dan de helft ongestraft blijft. Uit een analyse van politiegegevens door Checkpoint Systems in 2019 bleek dat Britse retailers 359.156 gevallen van winkeldiefstal registreerden. Echter, het werkelijke aantal winkeldiefstallen ligt waarschijnlijk 15 tot 20 keer hoger, aangezien winkeldieven niet altijd worden betrapt of gemeld bij de politie. Veelvoorkomende triggers voor geweld en misbruik tegen winkelpersoneel zijn het uitdagen van winkeldieven, het afdwingen van leeftijdsgebonden verkoop en het implementeren van de anderhalve meter afstand, evenals andere COVID-19-veiligheidsmaatregelen.

Hoe RFID-technologie kan helpen retailers te beschermen tegen winkeldiefstal



Een manier waarop retailers winkeldiefstal in hun winkels kunnen bestrijden tijdens het

“gouden kwartaal” is door te investeren in een betrouwbare RFID-oplossing. Een betrouwbare

RFID-oplossing zal de zichtbaarheid van goederen en de voorraadnauwkeurigheid verbeteren, waardoor het voor retailers gemakkelijker wordt om de hoeveelheid en de locatie van de voorraad in de winkel te achterhalen. RFID-technologie laat retailers precies zien welke producten uit een winkel zijn verwijderd en via welke uitgang. RFID kan op alle soorten producten worden gebruikt, van kleding tot schoenen en horloges, en kan inventaris en productbewegingen volgen, producten identificeren en uiteindelijk winkeldiefstal voorkomen.

Retailers kunnen een RFID-oplossing ook gebruiken om producten in de winkel te monitoren. Als bijvoorbeeld een verdachte hoeveelheid producten tegelijkertijd van een winkelschap wordt gehaald, kan de activiteit worden vastgelegd door een RFID-lezer en onmiddellijk onder de aandacht van de retailer worden gebracht. Beveiligingscamera's in het gebied kunnen worden geactiveerd om de gebeurtenis te controleren en op te volgen, waardoor het moeilijker wordt voor winkeldieven om succesvol een winkeldiefstal te plegen. RFID wordt in rap tempo een van de meest populaire tools om risico's te beperken, diefstal te voorkomen en inzicht te krijgen in voorraadniveaus. De kledingindustrie is een van de eersten die sterk leunt op deze technologie. Toonaangevende moderetailers van Nike tot Inditex gebruiken RFID-technologie voor hun voorraadplanning, distributie en productzichtbaarheid.

RFID-technologie en antidiefstaloplossingen gaan hand in hand

Naast het gebruik van RFID zijn ook antidiefstaloplossingen essentieel voor retailers om zich te beschermen tegen winkeldiefstal. Veel traditionele dervingpreventiesystemen kunnen er echter verouderd uitzien en de winkelervaring van een consument verstoren. Om ervoor te zorgen dat consumenten niet nog meer worden afgeschrikt om fysieke winkels te bezoeken, kiezen veel retailers ervoor om te investeren in antidiefstaloplossingen die naadloos deel uitmaken van hun winkelconcept of interieurontwerp.

“Wat je ziet, is dat dervingpreventieproducten steeds meer deel uit gaan maken van het specifieke interieur- en winkelconcept van modemerken,” zegt Hiddo Hilboezen van Checkpoint Systems. "Denk aan een antenne in de vorm van een lippenstift voor een cosmeticawinkel, of een versie met het nieuwste model sneakers voor een sportwinkel. Door volledig gepersonaliseerde antennes te creëren, kunnen retailers verschillende producten promoten, seizoensgebonden promoties maken en tegelijkertijd hun naamsbekendheid vergroten. Functionele apparaten worden daardoor omgezet in echte blikvangers. Het draait allemaal om het realiseren van de juiste balans tussen ontwerp, concept en, last but not least, de werking van het product.”

Checkpoint Systems biedt innovatieve state-of-the-art antidiefstal- en beveiligingsoplossingen die specifiek zijn ontworpen om diefstal te verminderen, de beschikbaarheid van goederen te maximaliseren en het rendement op de investering te verhogen. Met Alpha kunnen retailers kiezen voor een gelaagde aanpak waarbij ze steeds hogere beveiligingsniveaus kunnen toevoegen aan specifieke artikelen of soorten producten, zodat ze beveiligingsmaatregelen kunnen implementeren waar nodig. Dit geeft retailers de vrijheid om extra beveiliging toe te voegen aan waardevollere producten, zoals leren jassen, fijne sieraden of cosmetica, waardoor het des te moeilijker wordt voor winkeldieven. Tegelijkertijd hinderen deze dervingpreventie- en antidiefstalproducten de algemene winkelvisie van retailers niet, maar vormen ze er juist een aanvulling op en helpen ze een allround unieke winkelervaring te creëren – precies waar consumenten naar op zoek zijn tijdens het winkelen.

Over Checkpoint Systems

Checkpoint Systems is een wereldleider op het gebied van dervingpreventie voor de detailhandel. Het bedrijf biedt slimme oplossingen die duidelijkheid en efficiëntie garanderen, altijd en overal. Deze oplossingen zijn het directe resultaat van vijftig jaar expertise in radiofrequentietechnologie, innovatieve diefstal- en dervingpreventiesystemen, toonaangevende software, RFID-hardware en uitgebreide labeloplossingen voor het identificeren, beveiligen en opvolgen van artikelen van de bron tot de winkel.